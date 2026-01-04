Real Madrid - Betis: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 18 de la LaLiga EA Sports

El Betis arranca 2026 con su visita al Real Madrid tras despedir 2025 a lo grande dispuesto a propinar un golpe en la mesa ante un equipo capitalino que genera dudas

El Real Betis se estrena en 2026 con un primer partido del año muy exigente en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid y que podrás seguir en el minuto a minuto que ofrecerá ESTADIO Deportivo.

Los verdiblancos afrontan esta cita con el objetivo de aprovechar el potente impulso con el que terminó 2025 merced a una contundente victoria en casa contra el Getafe en casa por 4-0 y el objetivo de propinar un golpe en la mesa ante los madridistas en su lucha por consagrarse en Europa y no perder de vista los puestos de Champions.

Ahora mismo, el Betis ocupa la sexta plaza, a cinco puntos del quinto, el sorprendente Espanyol, y a siete de la máxima competición continental con el Villarreal como referencia. En la última jornada de 2025, recortó puntos a los castellonenses y asaltar Chamartín sería un paso de gigante en el apartado moral y clasificatorio.

Enfrente, un Real Madrid que encadena tres victorias consecutivas, dos en LaLiga y una en Copa del Rey, tras despedir el año con un triunfo ajustado contra el Sevilla marcado por las polémicas decisiones arbitrales. No obstante, el proyecto de Xabi Alonso sigue ofreciendo dudas y no termina de convencer una propuesta que, de momento, solo le ha dado para marchar segundo, a cuatro puntos del Barcelona.

R. Madrid No Iniciado - Betis

Real Madrid-Betis: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta esta tarde al Real Betis con el Real Madrid, correspondiente a jornada 18 de la LaLiga, se disputará en el estadio Santiago Bernabéu este domingo 4 de enero de 2025, a partir de las 16:15 horas, justo después de terminar el choque que enfrenta al Sevilla con el Levante en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Real Madrid-Betis: ¿Dónde verlo por televisión?

El partido que se jugará este domingo el estadio blanco se podrá ver por televisión en plataforma de pago, más concretamente en DAZN, con la opción habitual de verlo en los diferentes dispositivos a través de sus aplicaciones.

Real Madrid-Betis: ¿Cómo seguir online este duelo?

Al margen de poder verlo por televisión, existe la posibilidad de seguir online el Real Madrid-Betis en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de www.estadiodeportivo.com en un pormenorizado minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Santiago Bernabéu. A la conclusión del encuentro, la cobertura de ESTADIO Deportivo continuará con la crónica del encuentro, las declaraciones de los protagonistas y las notas de los futbolistas heliopolitanos.