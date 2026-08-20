Séptimo de Pellegrini en el Betis

El Ingeniero, que llegó al banquillo bético en el verano de 2020, ha batido numerosos registros como verdiblanco y arranca este viernes un nuevo curso lleno de retos

La temporada que está a punto de comenzar para el Real Betis, algo que sucederá este viernes en La Cartuja frente a la Real Sociedad (21.00 horas), supondrá la séptima que esté al frente del equipo Manuel Pellegrini. Un entrenador que ha batido numerosos registros históricos en la entidad verdiblanca y que supone también un caso muy particular en el mundo del fútbol, donde la caducidad de los técnicos es algo muy común en todos lugares y campeonatos.

El Ingeniero nuevamente estará al frente de un Betis que por segunda vez en su historia disputará la Champions League y que arranca una temporada ilusionante donde nuevamente la clasificación europea, una cita a la que nunca ha faltado el chileno, es el objetivo de un entrenador que en LALIGA únicamente tiene parangón en Diego Pablo Simeone.

Manuel Pellegrini: 311 partidos, seis clasificaciones europeas y una Copa del Rey

Los números totales de Pellegrini en el Betis son llamativos. Se trata del entrenador que más veces ha dirigido al equipo bético en su historia, con 311 encuentros oficiales. El Ingeniero dejaba atrás a Lorenzo Serra Ferrer, segundo con 263, y a Pepe Mel, tercero con 202. El título de la Copa del Rey conquistado en 2022 y las seis clasificaciones consecutivas para Europa avalan lo hecho por el técnico que afronta una nueva temporada llena de retos.

Este viernes se sentará nuevamente en el banquillo de La Cartuja, como lo hizo la temporada pasada y como lo hizo en la final de la Copa del Rey ganada. Un entrenador que se ha ganado por méritos propios el crédito logrado y que fue firmado por el Betis en el verano de 2020. Eran tiempos muy diferentes en lo sociedad y en lo futbolístico.

La llegada de Pellegrini en 2020 y un único jugador que se mantiene desde entonces

La llegada de Pellegrini al Betis se produjo en una época de estadios vacíos por los estragos del COVID y por el hecho de que llegaba a un equipo que había firmado una floja campaña anterior. Hbía terminado decimoquinto en un año en el que Rubi empezó el curso que terminó de manera interina en los últimos partidos Alexis Trujillo. El Ingeniero ha dotado de regularidad al equipo, más allá de momentos puntuales especialmente en torneos de eliminatorias, con un sello muy personal.

También la plantilla del Real Betis ha ido variando en estas seis temporadas con Manuel Pellegrini en el equipo, séptima que ahora arranca. Como curiosidad únicamente Aitor Ruibal ha estado presente en todas ellas. El catalán era rescatado de una cesión al Leganés en ese verano de 2020 y ha permanecido siempre con el Ingeniero. También entonces ya estaba Marc Bartra, aunque el central vivió el paréntesis de un año cedido en Turquía.

Simeone y otros casos de máxima longevidad en un mismo equipo

El caso más llamativo de permanencia en mismo en España es el de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid, a cuyo banquillo llegó en 2011 y suma quince temporadas. También otros ilustres del fútbol español, Miguel Muñoz sumó catorce en el Real Madrid o Johan Cruyff alcanzó las ocho con el FC Barcelona. Nombres que han dejado huella en diferentes momentos del fútbol español. También lo ha hecho Pellegrini que arranca su séptima temporada como entrenador del Real Betis.