El VAR: la maldición que no cesa para los verdiblancos

Octava intervención desde la sala VOR que perjudica los intereses heliopolitanos esta campaña, cuando sólo una vez se cambió una decisión arbitral a su favor

Vaya por delante que, salvo en el 1-0 de Dani Vivian como mucho, todo hace indicar que las decisiones de la dupla Muñiz Ruiz y Ávalos Barrera en el Athletic Club-Real Betis fueron acertadas. Sin embargo, llama la atención que sólo una vez en las 29 jornadas de LaLiga EA Sports disputadas en la temporada 25/26 intervino el VAR para cambiar una decisión y favorecer los intereses verdiblancos, mientras que las contrarias se elevan ya a ocho, siendo el heliopolitano uno de los clubes con el balance más desequilibrado en negativo de cuantos componen la Primera división.

La única vez que invalidaron desde la sala VOR una elección del colegiado principal para alegría en La Cartuja fue durante la visita al Metropolitano para anular el gol de Antoine Griezmann que habría supuesto el empate del Atlético de Madrid sobre la bocina. Una raya en el agua de consultas fatídicas al pinganillo, pues no cuenta que Martínez Munuera no señalara penalti ni expulsión de Valentín Gómez frente al Rayo Vallecano por su dura entrada sobre Andrei Ratiu, ya que el de Benidorm había marcado la amarilla como castigo para el central y lateral zurdo argentino, fijando la acción fuera del área, algo en lo que se ratificaría.

En Bilbao, el sistema de fuera de juego semiautomático delató la posición legal de Iñaki Williams a la hora de asistir a Oihan Sancet al filo del descanso, cuando Muñiz Ruiz había anulado el 2-0 a instancias de su asistente. Ángel Ortiz, al fondo, habilitaría por centímetros al atacante hispano-ghanés. Tampoco hay dudas con el posible 2-2 de Cédric Bakambu, ya que el ariete congoleño está visiblemente adelantado cuando recibe el pase de un Héctor Bellerín que, según varias cuentas especializadas, estaba también en situación irregular cuando recibe entre líneas del 'Chimy' Ávila.

Más dudas con el 1-0 por la posición de Gorka Guruzeta

No hubo demasiadas repeticiones y, por supuesto, el VAR pasó de largo en la acción que supuso el 1-0 del Athletic Club contra el Real Betis, con la primera de las dos asistencias de Iñaki Williams, en este caso a Dani Vivian para que el central internacional cruzase a la red su disparo. Todo se origina tras un mal despeje de Natan de Souza, para algunos estorbado por Gorka Guruceta, que sí parece en fuera de juego. Revisadas las imágenes, hay dudas acerca de si el delantero rojiblanco interviene lo suficiente en la jugada para considerarlo condicionante, pero sí es cierto que, por ejemplo, impide saltar a Valentín Gómez, que estaba al lado.