Buffon señala el camino para resucitar a Italia: "Mancini es la elección correcta"

Italia quiere dejar atrás una de las etapas más difíciles de su historia reciente y Gianluigi Buffon está convencido de que ha encontrado el camino. El exportero respalda el nuevo proyecto liderado por Roberto Mancini y Claudio Ranieri, convencido de que la 'Azzurra' volverá a competir entre las mejores

La selección italiana busca volver a ver la luz después de varios años de sombras. La conquista de la Eurocopa en 2021 parecía marcar el inicio de una nueva etapa dorada, pero la realidad terminó siendo muy distinta. La Azzurra enlazó tres ausencias consecutivas en la Copa del Mundo y se vio obligada a emprender una profunda reconstrucción para recuperar el prestigio perdido. Ahora, con Roberto Mancini al frente del banquillo y Claudio Ranieri como nuevo director técnico de la Federación Italiana, uno de los grandes símbolos del fútbol italiano, Gianluigi Buffon, cree que el rumbo elegido es el adecuado.

El exguardameta, que recientemente puso fin a su etapa como jefe de la delegación de la selección, considera que el nuevo proyecto reúne las condiciones necesarias para devolver la competitividad a Italia. En una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, Buffon mostró un respaldo absoluto hacia Mancini y llegó incluso a recomendarlo para algunos de los clubes más importantes del continente. "Mancini es la elección correcta desde el punto de vista técnico porque ha demostrado un estilo de juego que encaja con el proyecto. Si yo fuera el PSG, el Bayern de Múnich, el Real Madrid, la Juventus o cualquier otro gran club, lo tendría en cuenta", aseguró el campeón del mundo en 2006.

Una nueva hoja de ruta para la 'Azzurra'

La remodelación de la estructura deportiva de la selección italiana no solo ha traído un nuevo seleccionador. Claudio Ranieri también ha asumido un papel clave como director técnico de la Federación, una figura destinada a coordinar el crecimiento del combinado nacional y devolver estabilidad a un proyecto que necesita resultados con urgencia.

Aunque desde algunos sectores han surgido dudas sobre el nuevo cargo del veterano entrenador, Buffon no comparte esas reservas. Al contrario, considera que la experiencia y el liderazgo de Ranieri pueden convertirse en un factor decisivo. "Entiendo que desde fuera existan dudas, pero tener a alguien como él en un puesto tan delicado es fundamental. Ranieri ofrece mil garantías tanto en lo personal como en lo profesional", afirmó.

El propio Buffon también formó parte de esa renovación institucional. La Federación le ofreció continuar desempeñando funciones de coordinación entre la Serie A y las categorías inferiores, pero decidió rechazar la propuesta para dedicar tiempo a su familia después de más de tres décadas prácticamente ininterrumpidas en el fútbol. "Desde 1991 apenas me he permitido veinte días de descanso. Era el momento de estar con mi esposa, mis hijos y mis padres. Necesito recuperar energías", explicó.

Italia mira al futuro sin olvidar sus problemas

Durante la conversación, Buffon también recordó que hace un año defendió la candidatura de Gennaro Gattuso para hacerse cargo de la selección tras la salida de Luciano Spalletti. En aquel momento entendía que el excentrocampista era el perfil ideal para devolver la confianza a un vestuario que atravesaba un momento complicado.

Más allá de los nombres propios, el exportero realizó una reflexión sobre la situación del fútbol italiano. A su juicio, la Serie A ha perdido peso respecto a otras grandes ligas europeas y actualmente se ha convertido en un campeonato de transición para muchos futbolistas extranjeros. "Quizá hoy seamos la quinta liga de Europa. Tenemos buenos jugadores, incluso repartidos por la Premier League, pero debemos asumir que el fútbol ha cambiado mucho en los últimos veinte años", reconoció.

Buffon también se refirió a algunos escenarios que rodearon la reconstrucción de la selección, como la posibilidad de que Pep Guardiola asumiera el banquillo o la candidatura de Andrea Pirlo, finalmente descartada. Sobre el técnico catalán admitió que su llegada habría supuesto un enorme impulso mediático, aunque recordó que dirigir una selección plantea desafíos muy diferentes a entrenar un club.

Por último, el histórico guardameta expresó su preocupación por el creciente peso de la inversión privada en las grandes competiciones internacionales y reclamó decisiones más firmes por parte de los organismos que gobiernan el fútbol mundial.

Con la llegada de Mancini y Ranieri, Italia intenta reconstruir un proyecto que lleva demasiado tiempo alejado de la élite. La misión no será sencilla, pero Buffon está convencido de que la selección ha encontrado a las personas adecuadas para volver a levantar un edificio que, durante los últimos años, parecía construido sobre cimientos demasiado frágiles.