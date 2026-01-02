Novedades con la lesión de Suso en el Cádiz

El ex del Sevilla no juega con los de Gaizka Garitano desde el pasado 23 de noviembre a consecuencia de una lesión en el sóleo

Suso llegó al Cádiz en el último mercado de fichajes de invierno. Tras acordar su salida desde el Sevilla, Suso cumplía su sueño de jugar con el equipo varias temporadas después de dejar el cuadro amarillo sin haber podido debutar en el primer equipo.

La llegada de Suso al Cádiz era un salto de calidad para los de Gaizka Garitano y además, un motivo más para que el Nuevo Mirandilla empezase a soñar con la vuelta a Primera tras el fiasco del pasado curso. De momento la aportación el Cádiz en lo que se refiere a goles y asistencias ha sido de un tanto y un pase de gol. Suso ya ha superado en el Cádiz los 1.000 minutos en Liga y está exactamente en 1.105.

La lesión de Suso que preocupa al Cádiz

Suso tuvo que parar su crecimiento en el Cádiz el pasado 23 de noviembre, cuando disputó sus últimos 90 minutos con la elástica amarilla ante la Cultural Leonesa. Desde entonces, Suso está recuperándose de una lesión y este viernes, en la previa del primer partido del Cádiz en 2026 ante el Deportivo de La Coruña, Gaizka Garitano dio la última actualización sobre su lesión.

Gaizka Garitano confirmó la lesión de sóleo de Suso y habló de esta dolencia como una de las peores por la guerra que dan: "Hay está. Fue una lesión de solo. Es una de las peores lesiones porque te dan mucha guerra. Todavía va poco a poco y está en el proceso de recuperación. Es una lesión que da mucha guerra".

Suso no pudo estar junto a sus compañeros en una de las últimas iniciativas del club para acercarse a la afición, es decir, los entrenamientos a puerta abierta en el Nuevo Mirandilla. Gaizka Garitano confesó que este tipo de iniciativas le encantan: "A mí me encanta este tipo de entrenamientos. Me gustan que los niños vean los entrenamientos y vayan al campo. Es un entrenamiento muy suave y de recuperación. Si un niño está cerca de un balón y demás, mejor. También me gusta sentir a la gente. Es una manera de darles las gracias. Es una forma de darle las gracias. Hay días que estamos trabajando planes de partido y no es fácil".

Los últimos fichajes del Cádiz, a la espera de la inscripción en Liga

Gaizka Garitano también comentó las dos últimas llegadas del Cádiz en relación a sus posibilidades de estar ante el Deportivo de la Coruña, Antoñito Cordero y Jerónimo Dómina: "Estamos esperando los papeles de los dos. A día de hoy no está hecho, pero estemos que sí. En el caso de Antoñito es más fácil, en el de Jero Dómina es algo más complejo porque depende de los trámites. Tenemos tiempo todavía. Iremos viendo si pueden jugar o no".

Además, comentó lo que pueden aportarle al Cádiz de cara a la segunda vuelta: "Antoñito es un futbolista que puede jugar por ambas bandas. Tiene calidad, gol, buen golpeo, tiene mucha proyección y es una buena incorporación. Jero es un delantero con mucha movilidad, pelea y tiene gol. Son dos futbolistas jóvenes que tienen proyección y futuro".