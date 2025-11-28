Suso no volverá a jugar hasta 2026

El Cádiz no se encuentra en un buen momento en la clasificación y se le añaden más problemas como es la lesión de Suso que estará un mes de baja por lo que no podrá afrontar con su equipo lo que le resta de competición en 2025

El Cádiz vive sus peores momentos en LaLiga Hypermotion después de un comienzo ilusionante donde llegó incluso a ponerse líder del campeonato. A día de hoy, la realidad es otra y el equipo duerme fuera de los puestos de play off de ascenso y dando unas sensaciones muy mejorables en cada partido que disputa. A este contexto de malestar e incertidumbre se une un problema importante, la pérdida en lo que resta de año de uno de los hombres clave de Garitano y uno de los fichajes ilusionantes de este verano como es Suso, debido a una lesión.

Suso, baja en un momento clave

Lo cierto es que el momento que atraviesa el Cádiz se antoja fundamental la magia en las botas del futbolista gaditano pero una lesión le impedirá acompañar al equipo en lo que resta de 2025, un parte importante, aunque no decisiva, del campeonato. El primero de los encuentros en los que no estará presente es uno de los partidos más importantes de la competición para los amarillos, que se juegan en un derbi andaluz frente al Córdoba, retornar a los puestos de play off.

Lo cierto es que el equipo lleva más de un mes sin ganar, en concreto seis partidos y la llegada de Suso a la enfermería no es precisamente una buena noticia ya que es una pieza clave en el esquema de Garitano. Con la baja del atacante, se une a Ontiveros como jugador lesionado y el ataque de los andaluces, ya de por si poco acertado en los últimos encuentros, pierde potencia.

Garitano aclara la lesión de Suso y los demás

Este viernes ha sido cuando se ha conocido este jarro de agua fría para los del Nuevo Mirandilla. La noticia ha sido desvelada por el mencionado técnico en la rueda de prensa previa al derbi andaluz. "Está lesionado y estará un mes fuera. Tiene una rotura. Ontiveros tiene las molestias habituales y no puede entrenar con normalidad. Hay un par de jugadores que han estado resfriados y no han podido entrenar con normalidad".

Garitano, sobre el encuentro contra el Córdoba

En la mencionada rueda de prensa, el técnico ha tenido palabras sobre un rival al que necesita ganar obligatoriamente después del anterior partido frente a la Cultural Leonesa. Este fue su análisis. "Respetamos al rival, pero sabemos que haciendo cosas bien somos un buen equipo. Si nos volvemos sólidos, podemos volver al equipo que éramos. Tenemos que tener más energía. Como jugamos el otro día en la segunda mitad. Esa chispa y esas ganas son las que tenemos que tener".