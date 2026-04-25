Claudio Giráldez apuesta por Hugo González: "Tiene muchísimo talento aparte del gol"

El entrenador del RC Celta ha anunciando las bajas de Swedberg y Matías Vecino para el partido de este fin de semana contra el Villarreal CF. El técnico del club gallego ha desvelado que va a redoblar su apuesta por la cantera ya que cita a Antañón y a Hugo González

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, ha atendido a los medios de comunicación en la previa del partido que su equipo disputa este fin de semana contra el Villarreal CF. El técnico del equipo gallego ha anunciado las bajas de Swedberg y Matías Vecino y que va a apostar por Hugo González y Antañón, dos canteranos que están brillando en el filial.

Claudio Giráldez ha anunciado las bajas de Swedberg y Vecino para el partido contra el Villarreal CF. "Por desgracia se unen dos jugadores más, a Miguel Román y a Carl Starfelt: Williot Swedberg y Matías Vecino, que tuvieron molestias en estos días de entrenamiento. Williot Swedberg no pudo salir a entrenar hoy; Matías Vecino, ayer en el entrenamiento, notó un pinchacito en el aductor. No son cosas demasiado importantes, pero no están disponibles para este partido".

Por otro lado, el técnico del RC Celta ha confirmado que cuenta con Antañón y Hugo González. "Van a entrar Antañón y Hugo González en la convocatoria. Un poco por completarnos las posiciones de arriba, donde perdemos a Williot Swedberg, para darnos también esa frescura y energía que nos puede venir bien arriba".

Claudio Giráldez ha elogiado a Hugo González. "Es un jugador en Primera RFEF diferencial en muchos aspectos del juego. Tiene muchísimo talento aparte del gol. Es capaz de jugar en la derecha, en la izquierda, tiene mucha pegada, es creativo en pases, en controles. Creo que, en último tercio de campo, es un jugador profesional, es un jugador de nivel, y queremos que vaya adquiriendo el ritmo, la continuidad, en el plano defensivo, en no tener lesiones, que es algo que le ha lastrado en los últimos años".

El entrenador del Celta ha hablado sobre la lucha por Europa. "Nosotros estamos séptimos, como estábamos el año pasado, con un punto más, faltan seis jornadas, con dos partidos fuera y tres en casa. Muy vivos y con la sensación de que, si estamos a nuestro mejor nivel, vamos a poder competir los seis partidos y vamos a poder jugar Europa. Sabíamos que iba a ser complicado; desde dentro lo sabíamos, que la temporada es muy larga, que es difícil mantener la estabilidad y el nivel que hemos mostrado durante prácticamente tres cuartas partes de la temporada".

Giráldez, entrenador del RC Celta, analiza al Villarreal CF

Giráldez ha analizado al Villarreal CF. "Está haciendo uno de los mejores años de su historia en Primera división. Creo que tiene muchísimo mérito la temporada que están haciendo, y más habiendo jugado también Champions este año. Tienen un plantillón, tienen muchísimos recursos, un entrenador que lleva tiempo con ellos, y creo que tienen una idea muy clara y muy reconocible de jugar. Ojalá puedan estar un poquito más relajados, pero no lo creo, porque están haciendo una temporada completa, brillante, y eso va desde que son muy estables y que tienen un rendimiento muy parejo todo el año".

Por último ha señalado la dificultad que va a tener superar al Villarreal CF. "Es el tercero de LaLiga. Evidentemente, es porque tiene muy buenos números, tanto en casa como fuera. Sabemos que es un equipo muy complejo, pero también creo que hemos competido bien contra ellos siempre, e intentaremos mantener esa línea de competitividad que hemos tenido contra ellos, sabiendo que es un rival de los más poderosos que hay en Europa".