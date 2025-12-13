Claudio Giráldez se la juega con Bryan Zaragoza y Borja Iglesias en el Celta de Vigo

El técnico del Celta ha incluido en la convocatoria, para medirse al Athletic Club en el partido correspondiente de a la jornada 16 de LaLiga, a Borja Iglesias y Bryan Zaragoza. Ambos futbolistas son una incógnita de cara al once de Claudio Giráldez ya que llegan a la cita liguera con molestias

El Celta de Vigo, tras el tropezón en la Europa League frente al Bolonia, regresa a LaLiga con la esperanza de mejorar el rendimiento en Balaídos, tarea pendiente del cuadro de Claudio Giráldez que aún no ha ganado en casa en LaLiga. En frente, el Athletic Club aterriza en un buen estado de forma tras un tramos de temporada para olvidar. Las urgencias se multiplican en el Celta para un Claudio Giráldez que busca un giro completo de timón y se la juega con las convocatorias de Bryan Zaragoza y Borja Iglesias, que llegan entre algodones al choque de la jornada 16 de LaLiga.

Claudio Giráldez incluye a Borja Iglesias y a Bryan Zaragoza en la convocatoria del Celta

El entrenador celeste ha incluido en la lista de convocados al extremo Bryan Zaragoza y al delantero Borja Iglesias, pese a que ambos acabaron con molestias el partido del pasado jueves contra el Bolonia, correspondiente a la sexta jornada de la Europa League. Los dos futbolistas llegan tocados a la cita y sin apenas descansos tras participar ante el conjunto italiano, por lo que el riesgo de molestias aumenta. Las urgencias empujan a Giráldez a confiar en ambos futbolistas que aún está por ver si participarán en el once inicial del cuadro gallego. El argentino Franco Cervi es el único descarte por decisión técnica de Claudio Giráldez, mientras que Carlos Domínguez, Joseph Aidoo y Pablo Durán estarán ausentes por lesión.

La lista está formada por: Iván Villar, Radu, Marc Vidal, Starfelt, Mingueza, Carreira, Moriba, Borja Iglesias, Beltrán, Jutglà, Aspas, Manu Fernández, Damián Rodríguez, Bryan Zaragoza, Miguel Román, Javi Rueda, Swedberg, Marcos Alonso, Ristic, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, Yoel Lago, Javi Rodríguez y Jones El-Abdellaoui.

Giráldez no asegura la titularidad a Bryan Zaragoza ni a Borja Iglesias

En rueda de prensa, Claudio Giráldez ya anunció que ambos estrían presente en la convocatoria a pesar de las molestias que arrastran. "Borja y Bryan van a entrar a la convocatoria. Sí es verdad que han tenido esas molestias, que no son limitantes para la convocatoria, no les impiden poder participar, así que tenemos que tener cierto cuidado, como tuvimos el otro día, y a ver cómo recuperan también estas más de 24 horas que quedan para el partido", adelantó Giráldez que no aseguró la titularidad de ambos. "Bueno, veremos. También pensamos que Borja no iba a poder jugar contra el Bolonia de inicio por cómo había acabado el partido contra el Madrid. El ganar tiempo le hizo que pudiese participar y recuperó bien, y vamos a ver si decidimos que tenga participación de inicio o de banquillo, pero está disponible, que es lo importante. Va a ser un partido muy exigente en lo físico, por la altura de la temporada en la que estamos, por la carga de partidos que tenemos y por el rival que tenemos enfrente", sentenció.