Claudio Giráldez justifica su rotación masiva en Europa: "No tiene que ver conmigo"

El entrenador del Celta de Vigo reconoce que los suyos reaccionaron "tarde" ante el Ludogorets y asume su cuota de culpa en la derrota, pero asegura que muchos de los futbolistas que se quedaron fueran del once lo hicieron por "situaciones médicas"

El Celta de Vigo reaccionó demasiado tarde en Razgrad. Regaló una hora de juego con su 'unidad B' y el Ludogorets, atrevido en su planteamiento, lo aprovechó para situarse con un sorprendente 3-0 cuando restaba poco menos de media hora. Fue entonces cuando los celestes, ya con Pablo Durán, Aspas o Bryan Zaragoza sobre el campo, tocaron a rebato. Pero el golazo de El-Abdellaoui que significó el 3-2 final llegó demasiado tarde, sin tiempo ya para soñar con fue en el empate.

Ante este guion de partido, el entrenador del cuadro gallego, Claudio Giráldez, lamentó que su equipo se conectase “tarde” a un partido en el que, además, pagó caras dos acciones que, a su juicio, eran “muy fáciles de defender”. Y es que dos de los tres tantos del conjunto búlgaro llegaron para más inri en sendos penaltis cometidos por Manu Fernández y transformados por Stanic, el gran protagonista del duelo con su 'hat trick'.

“Cuando bajas un uno por ciento, cualquier equipo te borra. Ya lo dije en la previa. Lo que pretendíamos con la alineación era tener un nivel de energía más alto, pero no lo hemos conseguido. El rival, con pocas ocasiones en transiciones, nos ha hecho mucho daño”, manifestó en rueda de prensa el preparador pontevedrés, que apostó por una alineación con muchas novedades y plagada de jugadores menos habituales.

Sorprendido por el Ludogorets

Pese a todo, Giráldez aplaudió que sus jugadores “no bajaran los brazos” en ningún momento, calificó como errores “corregibles” los fallos defensivos y lamentó que se conectaran “tarde” para dar su “mejor versión”. El técnico gallego, además, confesó que el rival les sorprendió jugando con “dos falsos puntas” para atacar el espacio, pero incidió en que el mayor problema estuvo en su rendimiento.

“Cuando hemos querido subir nuestro nivel y reaccionar, ya es tarde en este tipo de partidos. Aun así, hemos tenido oportunidades para generar más gol, para revertir la situación, pero encajando tres goles es complicado ganar en Europa”, subrayó el técnico celeste, que asumió su parte de culpa, si bien desveló que la rotación masiva estuvo motivada más por “situaciones médicas” que por una decisión suya.

Radu, Strarfelt, Aspas, Marcos Alonso...

“Mi manera de proceder del equipo me dice que cuando gano, acierto; y cuando pierdo, fallo. Contra el Dinamo Zagreb hicimos algo parecido y ganamos. Pero hoy muchas de las decisiones no tienen que ver conmigo porque son situaciones médicas. Radu no es capaz de competir cada tres días sin que haya riesgo de lesión; Starfelt el otro día nos pidió el cambio y hoy no estaba preparado para jugar de inicio; luego tenemos la situación de Iago y Marcos por su edad, el problema de Fran…”, explicó sobre la situación física de varios de sus jugadores.