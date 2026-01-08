El reto de El-Abdellaoui, que quiere dar caza a Bakambu y Ratiu: "Puedo mejorar para cogerlos"

El extremo del Celta de Vigo es el tercer futbolista más rápido de LaLiga, pero cree que aún puede mejorar en esta faceta, al igual que en la definición, aspecto en el que también se muestra ambicioso de cara al segundo tramo de la temporada

La pasada campaña, aprovechando el mercado de enero, el Celta de Vigo sorprendió al firmar al jovencísimo Jones El-Abdellaoui por 5 millones de euros. Se trataba sin duda de una gran apuesta por un futbolista que venia, eso sí, de firmar 15 goles en 40 partidos con el primer equipo del Valerenga. Pero en un primer momento, su sitio estuvo en el filial, con el que no obstante solo jugó seis partidos, marchándose también con Marruecos para disputar una Copa de África sub 20 en la que firmó un destacado papel.

Desde primera hora, Claudio Giráldez quiso vigilar de cerca sus evoluciones. De hecho, lo convocó hasta en 9 ocasiones con el primer equipo en la segunda mitad del curso. Pero tuvo que esperar hasta esta temporada para hacer debut oficial en la primera jornada de LaLiga. Luego se pasó otros siete choques sin salir del banquillo. Pero sin llegar a ser titular aún en el campeonato liguero (sí lo ha sido en la Europa League y en la Copa del Rey), ha logrado convertirse en un gran revulsivo en los últimos meses.

Los números de El-Abdellaoui

En total, el extremo nacido en Oslo, aunque de origen marroquí, suma 593 minutos repartidos en 15 encuentros, en los que ha anotado tres goles. Por ello, no tiene dudas de que se encuentra en su “mejor momento” desde que aterrizó en Vigo y se muestra ambicioso, agradeciendo la confianza de Giráldez.

“Me siento muy bien, he crecido muchísimo en los últimos meses y en este tiempo he podido mostrar lo mejor de mí. Le doy las gracias al entrenador por las oportunidades que me ha dado, quiero seguir con esta progresión para ayudar al equipo lo máximo que pueda. Espero seguir mejorando y tener cada vez más oportunidades”, manifestó en rueda de prensa una joven promesa que el próximo 12 de enero cumplirá 20 años, si bien admitió que sus primeros seis meses en Vigo fueron “duros” porque se encontró con una cultura “muy diferente” a la de Noruega.

Su meta esta temporada: "Siete u ocho goles"

“Recibí mucha ayuda de mis compañeros, por lo que les estoy muy agradecido. Fue un poco más fácil con Carl (Starfelt) y Williot (Swedberg) porque son suecos y hablamos el mismo idioma. Me costó vivir solo, acostumbrarme a la comida de aquí. Pero ahora me gusta mucho el pulpo”, dijo entre risas El-Abdellaoui, quien se fija como reto “llegar a siete u ocho goles” entre todas las competiciones durante esta temporada.

“Hace un año que llegué y estoy muy agradecido por la oportunidad de jugar para este gran club. Creo que ahora soy mejor futbolista. Claudio me ayuda a mejorar, hablamos muchos de cómo puedo usar las cosas en las que soy bueno, en ir al espacio para explotar mi velocidad y cómo ayudar al equipo de la mejor manera”, destacó sobre su evolución, ofreciéndose a jugar tanto en banda como en punta: "Doy lo mejor de mí donde juegue, jugaré donde el equipo me necesite. Me siento cómodo en las dos posiciones, de extremo y de delantero, y doy lo máximo en las dos”.

El ranking de los más rápidos de LaLiga

Con respecto a esa velocidad que le caracteriza, además, destaca por ser el tercer jugador más rápido según las estadísticas de LaLiga, pero no se conforma y espera superar a los dos que le superan en esta ranking: Bakambu, del Real Betis, y el líder Ratiu, del Rayo Vallecano. “Soy más rápido en hierba artificial en Noruega, aquí es más difícil. Veremos, creo que puedo mejorar para coger a los otros dos. Quiero ser el más rápido”, afirmó al respecto.

El "sueño" del Mundial con Marruecos

Finalmente, al ser preguntado por si sueña con acudir al próximo Mundial con la selección absoluta de Marruecos, el atacante celeste dijo que para él es “un gran sueño” poder disputar “alguna competición” con la selección absoluta. “Les estoy siguiendo en la Copa de África, es un equipo increíble. Jugar el Mundial es un sueño, pero la selección es un bonus, ahora estoy centrado en mi trabajo en el Celta porque eso también me ayudará”, sentenció.