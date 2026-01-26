Swedberg arranca con el Celta de Vigo y augura un futuro brillante

El sueco del Celta encadena su mejor momento en el cuadro gallego y se gana el aplauso de la hinchada que le entrega el primeo al mejor jugador del mes de diciembre

El Celta de Vigo vio frenada su racha de partidos invictos ante una Real Sociedad que se reengancha a la lucha por Europa. El partido que firmó el equipo de Claudio Giráldez no estuvo a la altura de lo esperado. En el peculiar once titular que sacó el pontevedrés sobre el césped de Anoeta faltaba la presencia de Swedberg, que ha sido designado el mejor jugador del mes de diciembre por los aficionados celtistas, que echaron de menos su presencia. El sueco por fin ha arrancado en el Celta de Vigo y augura un futuro brillante para el cuadro gallego.

Swedberg: "Estamos muy ilusionados por lo que va a venir"

Williot Swerberg dijo este lunes que en el vestuario del Celta están “muy ilusionados” por lo que les espera en estos próximos meses de competición, ya que se encuentran inmersos en una plaza por Europa en LaLiga y ya se han asegurado su clasificación para la siguiente ronda de la Liga Europa. “Se nota en el campo que estamos en una buena racha, jugando bien, disfrutando del fútbol y de la vida. Estamos muy ilusionados por lo que va a venir. Creo que van a venir muchas noches de fútbol muy bonitas en Balaídos”, auguró el futbolista nórdico. Elegido mejor jugador celeste del mes de diciembre, Swedberg dijo que el trofeo Estrella Galicia es “colectivo” porque todos los jugadores de la plantilla han rendido a un gran nivel. “Esto no para y hay que seguir mejorando, aunque obviamente estoy muy feliz por lo que pasó”, afirmó Swedberg, quien no olvida su doblete al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. “Es algo que soñé desde pequeño. Cuando veía estos partidos de la Liga, siempre soñaba con jugar en la Liga. Por eso, ahora hay que disfrutar de los momentos, de cada partido”, subrayó el extremo.

Giráldez y el cambio de Swedberg en el Real Sociedad - Celta

Giráldez, por su parte, explicó porque el sueco, a pesar de su gran estado de forma, no empezó el partido frente a la Real Sociedad como titular, entrando en la segunda parte buscando la superioridad en ataque. "Tenía ya preparado el cambio de Miguel Román y de Williot Swedberg para meter a Miguel Román que nos protegiese más en la transición con respecto a Sotelo, tenía que haberlo hecho un poquito antes seguramente y creo que ha salido todo mal en los momentos determinantes hoy", recapacitó Claudio Giráldez que no quedó satisfecho con el partido. Swedberg entró al terreno de juego sobre el minuto 76, sustituyendo a Carreira, cuando el partido iba 2-1 abajo para el Celta.