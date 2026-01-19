Ansu Fati vuelve con gol y ya tiene su próximo gran objetivo en mente

Ansu Fati regresó a las canchas con gol, pero no pudo evitar la derrota del Mónaco ante el Lorient. El Real Madrid, en el horizonte

El retorno de Ansu Fati a los terrenos de juego se vivió con emociones encontradas. Después de una lesión en los isquiotibiales a principios de diciembre, el delantero español volvió a la acción con el Mónaco, pero su gol no evitó la derrota por 1-3 frente al Lorient en el Estadio Luis II. El equipo de Sebastien Pocognoli sigue en una racha irregular, lo que mantiene en alerta al club monegasco antes de sus compromisos más exigentes.

Un gol que da esperanza efímera

Fati ingresó al campo en el minuto 70, sustituyendo al joven Kassoum Ouattara. Solo seis minutos después, el atacante mostró su instinto goleador: recibió un pase de Folarin Balogun, remató tras un primer rechazo del portero Yvon Mvogo y empujó el balón al fondo de la red, igualando momentáneamente el marcador a 1-1. Sin embargo, la alegría fue breve: Jean-Victor Makengo y Dermane Karim anotaron en los minutos finales, consumando la victoria del Lorient, que mantiene una racha positiva desde noviembre.

Crisis continua en el Mónaco

La derrota ante un rival directo evidencia los problemas estructurales y de consistencia del equipo de Pocognoli. El Mónaco encadenó su séptima derrota en los últimos ocho encuentros de liga, dejando al equipo en una situación delicada antes de visitar al Real Madrid. La ausencia de jugadores clave, como Pogba, y las dificultades defensivas expuestas por rivales rápidos y disciplinados, ponen al descubierto las limitaciones del conjunto del Principado.

Pocognoli, preocupado por el equipo y no por el rival

En rueda de prensa, el técnico belga subrayó que su principal preocupación está en corregir los problemas internos, más que en analizar al rival. “Lo que nos importa es mejorar nuestro rendimiento, proteger a los jugadores y mantener nuestra filosofía de juego”, declaró. Rechazó la idea de adoptar un planteamiento defensivo frente al Real Madrid, aunque reconoció la dificultad del partido: “Será un desafío jugar en su estadio, pero debemos mantener nuestra identidad y competir”.

Lorient aprovecha las debilidades monegascas

El conjunto bretón mostró disciplina táctica y eficacia en las acciones decisivas. Aunque un gol de Makengo fue anulado por fuera de juego, Bamba Dieng y otros atacantes aprovecharon los huecos defensivos del Mónaco para asegurar la victoria. La defensa rojiblanca, especialmente el debutante Faes, sufrió con la velocidad y precisión de los jugadores del Lorient.

Valoración positiva de Ansu Fati

Pese a la derrota, Pocognoli valoró positivamente el regreso de Ansu Fati: “Está recuperado, físicamente bien y con confianza. Su aportación fue inmediata y siempre genera peligro”. El gol del español, aunque insuficiente para cambiar el resultado, dejó buenas sensaciones sobre su estado físico y su capacidad para liderar el ataque monegasco.

Próximo desafío: Real Madrid

El Mónaco deberá mejorar significativamente antes de visitar al Real Madrid, un rival de alto nivel que no perdona errores. La derrota frente al Lorient deja claro que, aunque Ansu Fati aporte calidad, el equipo necesita cohesión defensiva, consistencia y profundidad en la plantilla para aspirar a resultados positivos en la Liga francesa y competiciones europeas.