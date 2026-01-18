Rüdiger y Rodrygo, dudas serias para el duelo de Champions League contra el Mónaco

El defensa y extremo del Real Madrid no han participado en el entrenamiento de hoy de Arbeloa, por lo que la presencia de ambos jugadores en la convocatoria del encuentro de Copa de Europa del martes son una incógnita

Tras la victoria del Real Madrid ante el Levante en el Bernabéu, los de Arbeloa ya ponen el foco en el encuentro del próximo martes ante el Mónaco, correspondiente a la jornada 7 de la UEFA Champions League. El conjunto blanco se ha entrenado en la mañana de hoy sin la presencia de Rüdiger y Rodrygo, que busca nuevo representante, por lo que podrían ser bajas para recibir al conjunto francés en el estadio merengue. Además, Militao, Mendy y Alexander-Arnold, siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

Rüdiger, molestias en la rodilla izquierda que le impiden tener continuidad en el Real Madrid

Antonio Rüdiger jugó su último encuentro el pasado ocho de enero, en la victoria del Real Madrid al Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España. Sin embargo, el jugador alemán tuvo que pedir el cambio en el minuto 69, por lo que entró Fran García en su lugar. Desde entonces, el central no ha podido vestirse de corto de nuevo, siendo baja para los partidos contra el Barcelona, Albacete y Levante. En este sentido, unas molestias en la rodilla izquierda le están impidiendo poder ser parte de los entrenamientos de Arbeloa. Además, su ausencia en la sesión de hoy aumenta las probabilidades de que se pueda quedar fuera de la convocatoria para recibir al Mónaco el próximo martes en el Bernabéu. Por ello, tras la buena actuación de Asencio frente al Levante en el día de ayer, todo apunta a que el canterano volverá a repetir titularidad con Huijsen para el duelo de la UEFA Champions League.

De esta manera, el Real Madrid, al que Mourinho le ha cerrado la puerta por un posible regreso, informó sobre la sesión de entrenamiento de Arbeloa confirmando la ausencia de Rüdiger y Rodrygo: "Los jugadores que disputaron más minutos contra el Levante realizaron trabajo de recuperación en el interior. El resto de la plantilla comenzó con ejercicios de fuerza en el gimnasio. Después, los jugadores saltaron al césped para llevar a cabo situaciones específicas de finalización alternadas con trabajo metabólico. Rüdiger y Rodrygo se ejercitaron de forma individual, mientras que Militao, Mendy y Trent siguen con sus procesos de recuperación".

Rodrygo, una duda que sigue sin quedar despejada

Por su parte, Rodrygo disputó los 90 minutos de la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. Sin embargo, unas molestias en el isquiotibial de su pierna izquierda le dejaron fuera de la convocatoria ante el Albacete y Levante, por lo que el entrenamiento de mañana del Real Madrid será decisivo para conocer o destacar la presencia del internacional con Brasil en el encuentro contra el Mónaco. En este sentido, los de Arbeloa llegan en la séptima posición de la tabla de la UEFA Champions League con 12 puntos, igualado con el Inter de Milán, Atlético de Madrid y Liverpool.

La igualdad en la parte alta de la clasificación de Copa de Europa obliga al Real Madrid a vencer en sus dos últimos partidos si quiere acabar esta primera fase entre los ocho primeros, que le haría evitar jugar los dieciseisavos de final, ronda que disputaron la temporada pasada ante el Manchester City. Por otro lado, el Mónaco llega al Bernabéu en la decimonovena posición con 9 puntos, empatado con el Marsella, la Juventus, Galatasaray y Bayer Leverkusen, por lo que una derrota ante el conjunto de Arbeloa les complicaría sus aspiraciones para seguir en la Champions League.