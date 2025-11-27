Slovan Bratislava - Rayo Vallecano: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 4 de la UEFA Conference League

El equipo de Iñigo Pérez visita el Tehelné Pole con siete puntos y en plena dinámica positiva; los eslovacos aún no han sumado

El Rayo Vallecano afronta en Bratislava una oportunidad inmejorable para dar un paso decisivo hacia los octavos de final de la Conference League. Los franjirrojos llegan con siete puntos en el bolsillo, invictos en la competición y con la confianza por las nubes tras su épica remontada ante el Lech Poznan. Enfrente aparecerá un Slovan Bratislava que vive su cara más amarga en Europa: tres derrotas en tres partidos y la obligación de ganar si quiere mantener viva la esperanza.

El Slovan Bratislava se juega su última bala en Europa

El conjunto de Vladimir Weiss aterriza en la cuarta jornada de la liguilla sin ningún punto y ocupando el puesto 34 de la clasificación. Su trayectoria reciente en la Conference ha sido un descenso continuo: cayó ante el Racing de Estrasburgo, perdió frente al AZ Alkmaar y encajó un 3-1 contra el KuPS Kuopio que evidenció su fragilidad defensiva. En casa, ante su afición y en un Tehelné Pole que acostumbra a empujar, solo les vale reaccionar.

Pese a su mal momento en Europa, el Slovan marcha segundo en la liga eslovaca, a un solo punto del Zilina. Su rendimiento doméstico es mucho más sólido. Aun así, los números europeos no mienten: cualquier tropiezo lo dejaría prácticamente fuera.

El Rayo llega lanzado y con la mirada puesta en los octavos

El equipo de Iñigo Pérez ha encontrado en la Conference un escenario donde su fútbol funciona con fluidez. Después de superar al Neman en la previa, la liguilla ha mezclado solvencia y carácter. Ganó al Shkëndija en Vallecas, empató en Gotemburgo ante el Häcken y protagonizó una remontada memorable ante el Lech Poznan con tantos de Isi, Jorge de Frutos y Álvaro García en el 94’.

En Liga, el Rayo ha levantado un muro: solo ha encajado en uno de los últimos seis partidos, un dato que refuerza la sensación de solidez que transmite el equipo. Para este duelo, sin embargo, Iñigo Pérez tendrá bajas como Mumin, Pedro Díaz o Diego Méndez, además de Nobel Mendy y Randy Nteka, que no están inscritos en la competición europea.

El respaldo de la afición y las dudas en el once de Iñigo Pérez

Más de 1.500 aficionados franjirrojos estarán en el Tehelné Pole, un desplazamiento masivo que confirma la ilusión que ha despertado la aventura europea. En lo deportivo, el técnico podría rotar de nuevo: Pacha Espino, Iván Balliu u Óscar Trejo apuntan al once. La duda principal está en la delantera, donde Camello, Alemao o incluso De Frutos como falso nueve pugnan por la titularidad.

Un triunfo acercaría al Rayo a los octavos y le permitiría seguir instalado entre los ocho mejores. Para el Slovan, en cambio, es una final anticipada.

Slovan Bratislava - Rayo Vallecano: fecha y horario del partido en la jornada 4 de la UEFA Conference League

El duelo correspondiente a la jornada 4 de la fase de liga de la Conference se disputa hoy jueves en el Tehelné Pole a las 18:45 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 4 de la UEFA Conference League que enfrentará a Slovan Bratislava y Rayo Vallecano?

El encuentro se podrá ver en España en directo por televisión a través de por los canales M+ Liga de Campeones 2 (M61 O116) y M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118), de la plataforma Movistar Plus+.

¿Cómo seguir online el Slovan Bratislava - Rayo Vallecano, encuentro de la jornada 4 de la Conference League?

Además de poder disfrutar del encuentro en el mencionado canal, tienes la posibilidad de seguir el Slovan Bratislava - Rayo Vallecano de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, gracias al minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped.