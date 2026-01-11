El Elche anuncia un acuerdo por el fichaje de Abiel Osorio hasta 2029

El delantero se mantiene cedido hasta final de temporada en su actual club, Defensa y Justicia de Argentina, momento cuando llegará al conjunto de Eder Sarabia para comenzar una nueva etapa en su carrera

El Elche sigue trabajando en el mercado de fichajes con el objetivo de mejorar la plantilla de Eder Sarabia. En este sentido, la entidad alicantina ha hecho oficial la llegada de Abiel Osorio, delantero del equipo Defensa y Justicia de Argentina hasta la temporada 2028/2029. Sin embargo, el jugador de 23 años se mantendrá cedido en su actual club hasta el final de la presente campaña, momento en el que viajará hasta España para comenzar una nueva etapa en LaLiga EA Sports, donde firma por un club que empató en el día de ayer contra el Valencia en Mestalla.

El Elche hace oficial la llegada de un nuevo delantero

De esta manera, el Elche, cuyos jugadores vienen de recibir la crítica de Eder Sarabia por el partido ante el Valencia, ha anunciado el fichaje de Abiel Osorio: "El Elche Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo para la incorporación de Abiel Osorio, que llega como agente libre y firma un contrato que le vincula a la entidad franjiverde hasta la temporada 2028/29. El futbolista permanecerá cedido hasta el final de la presente campaña en Defensa y Justicia, club en el que estaba vinculado hasta este momento, donde continuará con su desarrollo profesional antes de incorporarse al Elche CF para el comienzo de la temporada 2026/2027. Formado en las categorías inferiores de Vélez Sarsfield, Abiel Alessio Osorio (Argentina, 13/06/2002) dio el salto al primer equipo, donde comenzó a disputar minutos y consolidar su presencia en el fútbol profesional".

Por otro lado, el Elche sigue afirmando en su comunicado las características de su nuevo fichaje de cara a la próxima temporada: "Osorio es un delantero versátil que combina desmarque y llegada al área, con capacidad para integrarse en distintos sistemas ofensivos. Destaca por su movilidad en ataque, capacidad para aprovechar los espacios y olfato goleador, así como por su entrega y presión sobre el rival, cualidades que encajan con la apuesta deportiva del Elche CF por jugadores con proyección y recorrido profesional. Con esta incorporación, el Elche CF refuerza su plan deportivo a medio y largo plazo, asegurándose la llegada de un jugador con condiciones para aportar rendimiento futuro al primer equipo franjiverde. ¡Bienvenido al Elche CF, Abiel!"

El futuro de Rafa Mir y André Silva, clave en el fichaje de Abiel Osorio

En este sentido, la incógnita con el futuro de Rafa Mir y André Silva podría haber sido clave para la llegada de Abiel Osorio. Por un lado, el delantero cedido por el Sevilla tiene contrato hasta final de temporada, momento en el que tendrá que regresar a la disciplina del conjunto de Almeyda. Por otro lado, el portugués cumple su acuerdo en la misma fecha, por lo que podría salir gratis del equipo de Eder Sarabia, lo que dejaría un hueco en la parcela ofensiva.

Además, Abiel Osorio lleva logrados seis goles esta temporada con Defensa y Justicia, además de una asistencia en 29 partidos. Por ello, el Elche se beneficiaría en la parcela ofensiva, donde lleva esta campaña 25 goles a favor, siendo el séptimo equipo con más tantos hasta la fecha en LaLiga EA Sports en la 2025/2026.