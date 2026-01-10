Eder Sarabia, crítico con su Elche: "No hemos merecido ganar"
El entrenador del conjunto ilicitano da por bueno el punto sumado ante el Valencia, que fue superior a su equipo, si bien pone el foco en el balance de una primera vuelta más que positiva
No fue el mejor partido del Elche en una temporada en la que se ha ganado la etiqueta de equipo revelación de LaLiga. Sin ser mejor que su rival, se puso por delante en Mestalla merced a un tanto de Diangana, pero el Valencia acabó empatando de penalti en los últimos minutos, propiciando un reparto de puntos que el técnico franjiverde, Eder Sarabia, tildó de justo a la conclusión del choque.
"No hemos hecho un partido para ganar, es la realidad. Hay que dar por bueno el punto. No hemos sido el equipo que queríamos ser. Hemos jugado más a no perder que a ganar. Pero el balance de la primera vuelta es muy bueno", señaló el preparador vasco, valorando así el gran papel que está firmando su equipo en su regreso a la máxima categoría, donde marcha noveno y a seis puntos de Europa.
Se resiste la primera victoria a domicilio
"Esas ganas y ese deseo de conseguir esa primera victoria fuera se puede convertir en algo más temeroso. Hemos estado bastante imprecisos en pases fáciles. Es normal. Para un recién ascendido venir aquí a jugar, con este estadio que aprieta... es un punto bastante positivo", añadió, haciendo hincapié en esa estadística negativa de no haber ganado todavía en LaLiga lejos del Martínez Valero.
"Hay que hacer muchas cosas bien para ganar fuera. El gol viene de una falta un poco innecesaria y ese penalti... Hay que manejar momentos del partido que pueden ser determinantes, especialmente fuera de casa. En casa con el tema futbolístico muchas veces te puede dar. Fuera hay que manejar otros aspectos. Nos está costando pero no es algo que me preocupe. Hoy era una bonita oportunidad pero no ha podido ser. Tenemos margen, así que a seguir con el proceso y seguir mejorando", destacó.
Optimista con la lesión de Bigas
Por otro lado, Eder Sarabia también se refirió a la lesión de Pedro Bigas, que tuvo que abandonar el campo en camilla tras un golpe con Beltrán. Habrá que espera a conocer el resultado de las pruebas médicas, pero sus lágrimas en el banquillo al ser sustituido hacen presagiar que puede ser algo importante.
"Espero y deseo que lo de Bigas no sea muy grave. Creo que ha sido más el golpe y ese giro brusco y ese dolor momentáneo. Es lo que deseo. Estoy jugando un poco a doctor. Creo que es un tío duro y tiene unas patas fuertes y esperemos que no sea nada importante", sentenció.