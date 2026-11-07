Javi Calleja pone el dedo en la llaga con la muerte de Jesús de Miguel

El técnico del Eldense es de los que defiende que la jornada 13ª de LaLiga Hypermotion debía haberse suspendido

La mayoría de los técnicos preguntados en la previa de esta decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion han coincidido en que, tras el aplazamiento de los duelos del Tenerife y del Andorra por la muerte de Jesús de Miguel, la jornada entera debía haberse suspendido.

Y el entrenador del Eldense, Javi Calleja, no fue diferente. El técnico madrileño reconoció la dificultad de preparar el partido de esta semana tras el fallecimiento del futbolista madrileño. En este sentido, admite que han sido días especialmente complicados, en los que el fútbol ha quedado en un segundo plano.

Sobre la posibilidad de suspender toda la jornada, Calleja consideró que se trata de una decisión delicada, ya que algunos equipos están más afectados que otros. En cualquier caso, señaló que el Eldense debe respetar las medidas adoptadas. "Hay equipos más afectados en lo deportivo y emocional por lo que es normal que no jueguen y mientras nosotros tenemos que acatar lo que se ha decidido”, sentencia.

El entrenador del Eldense también valoró los posibles gestos de homenaje a Jesús de Miguel, como que el conjunto alicantino vista de negro o que el encuentro ante Las Palmas de este sábado se detenga en el minuto nueve. Para Calleja, cualquier muestra de recuerdo y apoyo a la familia y a sus compañeros será bienvenida. “Cualquier homenaje es poco. Intentaremos a través de estos pequeños detalles apoyar a la familia o compañeros”, reconoce.

Calleja sabe los errores cometidos

En el apartado deportivo, el preparador del Eldense analizó antes de vérselas con Las Palmas las dos derrotas consecutivas que ha encajado y apuntó a los errores como uno de los principales motivos de la falta de resultados. “Se están produciendo algunos errores que nos están impidiendo sumar más puntos. Estamos intentando corregir las cosas que se han hecho mal, el equipo es consciente de nuestros puntos débiles y qué es lo que hay que corregir”, afirma sobre sus jugadores.

En este sentido, uno de los aspectos que más preocupa al técnico madrileño es el rendimiento defensivo. Aunque el Eldense ha mejorado sus registros goleadores, todavía necesita ganar solidez y contundencia en su propia área para evitar encajar tantos y no verse obligado a marcar varios goles para conseguir victorias. “El gol lo encontramos, pues tenemos una media que ha mejorado bastante, pero lo que no hemos mejorado es la faceta defensiva. Tenemos que ser más sólidos, más contundentes y no encajar para no tener que marcar dos o más goles para ganar”, admite Javi Calleja.

Pese a todo, ve a sus jugadores capaces de llevarse este encuentro. “A la UD Las Palmas lo cogemos en un buen momento. Es un rival con individualidades muy buenas por lo que nos espera otro partido duro y tendremos que hacer bien las cosas para sacar un buen resultado”, añade el preparado del equipo de Elda.

Las Palmas confía en el 'efecto Albert Sánchez'

Si él está confiado, también lo está su rival, un Albert Sánchez que ha dado un nuevo aire a Las Palmas y que intentará repetir la fórmula del triunfo en Oviedo ante el Eldense, "con matices" por la diferente propuesta del equipo alicantino.

El ex del Barça B cree que los de Calleja jugarán en Gran Canaria "con personalidad, apretando alto para intentar quitarnos el balón", y con una propuesta ofensiva, por lo que prevé un encuentro "bonito para el espectador".

Para el choque contra el Eldense la gran novedad podría ser el regreso de Sandro Ramírez. Marvin Park y Edward Cedeño siguen siendo baja pese a que ya se entrenan con el grupo.