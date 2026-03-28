Del sueño europeo al miedo al descenso: el Espanyol se queda sin margen en 2026

El RCD Espanyol no ha ganado ningún partido en lo que va de 2026 y, pese a estar a nueve puntos del descenso, la mala dinámica ha encendido las alarmas de cara al tramo final de la temporada

El Espanyol ha pasado en cuestión de meses de ser una de las sorpresas de LaLiga a mirar de reojo la zona baja. El cambio ha sido tan brusco como preocupante. Lo que en la primera vuelta parecía un equipo lanzado hacia Europa, en 2026 se ha convertido en un conjunto sin victorias y con cada vez menos margen de error.

Los números no engañan: el equipo perico todavía no ha ganado en el nuevo año y solo ha sumado cuatro puntos. Una dinámica que contrasta con el rendimiento de la primera mitad de temporada y que ha encendido las alarmas en el entorno de Cornellà.

Una caída que cambia el objetivo de la temporada

Antes de comenzar el curso, el Espanyol aparecía entre los candidatos al descenso. Sin embargo, su gran primera vuelta cambió completamente el guion, llegando incluso a asentarse en posiciones europeas.

Ese rendimiento permitió generar un colchón de puntos que ahora resulta vital. Tras 29 jornadas, el equipo ocupa la undécima posición, con nueve puntos de ventaja sobre el descenso y a solo cuatro de los puestos europeos.

Pero el contexto ha cambiado. La falta de victorias ha obligado a rebajar el discurso. El técnico Manolo González insiste en centrarse exclusivamente en la permanencia.

2026 sin victorias y con solo cuatro puntos

El inicio de año ha sido especialmente duro. El Espanyol no ha conseguido ganar ni un solo partido en 2026, una racha que ha frenado en seco su progresión en la tabla.

En ese mismo periodo, rivales directos tampoco han brillado, pero sí han sumado más. El Sevilla ha logrado 11 puntos, Mallorca y Oviedo suman 10, y el Elche ha conseguido 7.

El caso más llamativo es el del Levante, que con 16 puntos ha recortado 12 al Espanyol en apenas unos meses, acercando la zona de peligro.

Un calendario exigente que obliga a reaccionar

El tramo final de la temporada será decisivo. Quedan nueve jornadas y el margen, aunque todavía cómodo, puede reducirse rápidamente si no llegan los resultados.

El parón internacional aparece como una oportunidad clave para resetear al equipo. En el club son conscientes de que el tiempo se agota y que la reacción debe llegar cuanto antes.

La acumulación de partidos y las lesiones, como la del capitán Javi Puado, han pasado factura a una plantilla con limitaciones, algo que ya ha afectado a otros equipos en temporadas recientes.

Europa cerca, pero el descenso sigue siendo una amenaza

La paradoja del Espanyol es evidente. Está más cerca de Europa que del descenso, pero las sensaciones invitan a la prudencia.

El Celta, que marca la sexta plaza, está a solo cuatro puntos. Sin embargo, la racha negativa impide mirar hacia arriba con confianza. El equipo vive en un equilibrio frágil, sostenido en gran parte por el trabajo realizado en la primera vuelta.

La clave: recuperar la victoria cuanto antes

En el vestuario hay una idea clara: cuanto más se alarga la mala racha, más urgente se vuelve romperla.

El Espanyol necesita volver a ganar. No solo por los puntos, sino por las sensaciones. El equipo ha demostrado que puede competir, pero ahora necesita resultados que respalden ese rendimiento.

Cada jornada que pasa sin una victoria reduce ese colchón sobre el descenso. Y en el tramo final de la temporada, eso puede marcar la diferencia entre la tranquilidad y el miedo real a perder la categoría.