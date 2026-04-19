Messi vuelve a golpear al Espanyol: su Cornellà ya lo supera en seguidores

El impacto de Lionel Messi lleva al UE Cornellà a superar al RCD Espanyol en seguidores y protagonizar un 'sorpasso' histórico en el fútbol catalán.

El impacto de Lionel Messi hace que el UE Cornellà supere al RCD Espanyol en seguidoresImago

La llegada de Lionel Messi a la propiedad de la UE Cornellà ha marcado un antes y un después en la historia de la entidad catalana. El futbolista argentino, considerado una de las mayores figuras del fútbol mundial, ha decidido apostar por un proyecto modesto, generando un impacto inmediato tanto a nivel deportivo como mediático.

La operación no solo refuerza su vínculo con Barcelona, sino que también pone el foco en un club con una larga tradición en la formación de talento joven. En cuestión de horas, el Cornellà ha pasado de ser un equipo discreto en la Tercera Federación a situarse en el centro de la conversación futbolística.

Explosión en redes: crecimiento sin precedentes

Uno de los efectos más visibles de esta nueva etapa ha sido el espectacular aumento de seguidores en redes sociales. El club ha multiplicado su presencia digital de forma exponencial, pasando de cifras modestas a superar el medio millón de seguidores en Instagram en tiempo récord.

Este crecimiento ha permitido al Cornellà superar incluso al RCD Espanyol en número de seguidores, algo impensable hasta hace apenas unos días. La diferencia refleja el enorme tirón global de Messi, capaz de atraer la atención de millones de aficionados en todo el mundo.

De equipo modesto a fenómeno nacional

El salto no se limita al ámbito local. El Cornellà ha escalado posiciones hasta colocarse entre los clubes más seguidos del país en redes sociales, superando a equipos de mayor categoría como el Deportivo Alavés, el Levante UD o el Rayo Vallecano.

Este crecimiento meteórico sitúa al club en una posición inédita, consolidándolo como uno de los proyectos más llamativos del panorama futbolístico español, pese a competir en una categoría inferior.

La fuerza global de Messi, clave del fenómeno

El impacto de esta transformación se explica en gran medida por la dimensión internacional de Lionel Messi. Su capacidad de movilizar masas en redes sociales es única, siendo una de las personas más seguidas del planeta.

Cada movimiento del argentino genera una reacción inmediata, y su vinculación con el Cornellà ha trasladado ese efecto al club, que ahora disfruta de una visibilidad global sin precedentes.

Un proyecto con raíces y proyección

Más allá del impacto mediático, el Cornellà cuenta con una sólida estructura formativa que ha permitido el desarrollo de futbolistas de primer nivel como David Raya o Jordi Alba.

La llegada de Messi no solo impulsa la imagen del club, sino que también refuerza su apuesta por el talento joven y el crecimiento sostenible. Todo apunta a que este proyecto seguirá creciendo, tanto en lo deportivo como en lo digital.

Un nuevo escenario en el fútbol catalán

Con este impulso, el Cornellà se posiciona como uno de los clubes con mayor proyección en Cataluña, solo por detrás de gigantes como el FC Barcelona.

El fenómeno Messi ha cambiado las reglas del juego, convirtiendo a un club modesto en un referente emergente y demostrando que, en el fútbol actual, la influencia global puede transformar por completo la realidad de una entidad.