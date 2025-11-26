El fichaje de Verratti por Boca... ¿un sueño real?

El nombre de Marco Verratti ha irrumpido en la actualidad de Boca Juniors de manera inesperada. En plena recta final del Torneo Clausura y con el equipo de Claudio Úbeda enfocado en el tramo decisivo, desde Italia apareció una información que situaba al mediocampista del Al-Duhail, Marco Verratti, como objetivo xeneize para el próximo mercado. Sin embargo, esta información no tardó en desinflarse: desde la directiva, encabezada por Juan Román Riquelme, aseguran que no existe ningún tipo de gestión ni intención concreta de incorporarlo.

El rumor nació en el portal Corriere dello Sport, que asegura que Boca estaría dispuesto a intentar la incorporación del volante italiano de 33 años, ex compañero de Leandro Paredes y Ander Herrera en el PSG.

El ruido en Italia y la rápida respuesta desde Argentina

Según la información publicada en Italia, Boca habría marcado a Verratti como una oportunidad de mercado para reforzar el mediocampo con una figura de prestigio como es el italiano. Su etapa actual en el Al-Duhail de Qatar y el deseo de cambiar de aires aparecían como elementos que alimentaban la historia.

Pero los rumores no duraron demasiado. TyC Sports informó horas más tarde que la dirigencia xeneize no ha dado ningún paso en esa dirección y que Verratti ni siquiera figura entre los nombres evaluados para enero. Desde el club insisten en que no existe ningún tipo de contacto con el entorno del jugador. La prioridad pasa por terminar bien el 2025 y planificar con calma el plantel que disputará la Copa Libertadores 2026.

La versión también llamó la atención por otro detalle: en Boca actualmente juega Ander Herrera, quien compartió vestuario con Verratti en el PSG y que, según algunos analistas italianos, podría ser una pieza clave para convencer al italiano. En Argentina, sin embargo, lo interpretan como una especulación más derivada del vínculo entre ambos futbolistas.

El foco real de Boca: el Clausura y la Libertadores 2026

Mientras el rumor recorría redes y medios italianos, el equipo de Úbeda mantiene la cabeza en lo que sí es real: la competición. Boca viene de eliminar a Talleres y se prepara para enfrentar a Argentinos Juniors en los cuartos de final, duelo clave para sostener una línea ascendente que ha devuelto entusiasmo a la afición.

Riquelme, por su parte, ya piensa en ciertas modificaciones para la próxima temporada, pero por ahora Marco Verratti no forma parte de ello. La política de fichajes estará más enfocada en perfiles que el club pueda sostener a nivel económico y contractual, dos aspectos que complican seriamente la operación por el ex del PSG.