La opción de futuro de Pedro Rodríguez: "Es una idea que está ahí en la mesa"

El canario admite que la opción del Tenerife está "en la mesa" y alimenta la ilusión de un regreso mientras decide si su próximo paso será volver a casa o afrontar un último reto lejos de España

Pedro Rodríguez puso punto final a su etapa en la Lazio. El jugador acabó contrato, del cuál queda desvinculado de la entidad el próximo 1 de julio, cinco temporadas después de su llegada procedente de la Roma. Por ello, su futuro sigue totalmente abierto, dispuesto a escuchar ofertas, a menos que su retirada pueda ser una opción real a sus 38 años. Sin embargo, el jugador ha querido ilusionar al Tenerife con un posible fichaje.

Pedro Rodríguez habló en un acto, I FID Ciudad de La Laguna, en el Teatro Real, dónde fue preguntado por la posibilidad de que firme su fichaje por el Tenerife, que viene de ascender a LaLiga Hypermotion: "Es una idea que está ahí en la mesa". Sin embargo, el movimiento podría parecer complicado, sobre todo por el aspecto económico, ya que a nivel futbolístico, pese a sus 38 años, podría seguir aportando experiencia al vestuario.

Pedro Rodríguez abre la puerta al Tenerife

Pedro Rodríguez ya habló el pasado mes de enero sobre la opción de que firme por el Tenerife, a lo que respondió lo siguiente: "El interés ha existido y eso lo agradezco de corazón. Para mí es algo importante, que valoro, y veremos si se puede dar. Pero es difícil, esa es la verdad". Tras ello, el futbolista siguió poniendo el foco en su temporada en la Lazio, con la que ha finalizado en la novena posición con 54 puntos, a cinco de Europa.

De esta manera, el nuevo reto profesional de Pedro Rodríguez está por ver todavía. Tras ganarlo todo con la selección española y el Barcelona, el futbolista mira atento al mercado de fichajes, pero sin todavía una firme decisión tomada. Una de las opciones puede ser ponerse la camiseta del Tenerife la siguiente temporada, que viene de celebrar el ascenso a Segunda División, lo que será la vuelta a su lugar de origen.

Pedro Rodríguez no descarta opciones tras decir adiós a la Lazio

En el acto en Ciudad de La Laguna, Pedro Rodríguez habló, en RTVC, sobre su salida de la Lazio y la decisión de no renovar con el conjunto italiano: "Ya se me acababa el contrato, creo que salí de la mejor manera posible". Por otro lado, sobre fichar por el Tenerife, el delantero de 38 años fue muy claro: "Siempre me lo preguntan, es una idea que está ahí en la mesa y veremos qué pasa".

Además, Pedro Rodríguez, sobre la ida de regresar a Tenerife, sentenció afirmando que "volver a casa y retirarte en tu país es lo mejor para cualquiera. A mí obviamente también me gustaría". En este sentido, ESTADIO Deportivo informó el pasado mayo de las dificultades económicas de la operación, por lo que las dos partes deberían de negociar y llegar a un acuerdo para que el delantero esté de vuelta y disputando LaLiga Hypermotion.

Pedro Rodríguez piensa en su futuro antes de tomar una firme decisión

Cabe recordar que Pedro Rodríguez lleva desde 2015 sin ponerse la camiseta de un equipo español, desde que saliese del Barcelona tras una larga trayectoria. Desde entonces, el jugador canario ha tenido etapas en el Chelsea, durante cinco años, una en la Roma y otras cinco en la Lazio, la última. Además, el jugador ha destacado en la 2025/2026 con sus cinco goles y dos asistencias en 29 partidos de la Serie A.

Pedro Rodríguez, que dijo adiós al Lazio en mayo, tomará una decisión en los próximos días o semanas. Mientras tanto, desde el Tenerife siguen planificando la temporada en Segunda División, firmando incluso fichajes como el de Martin Pecar, para la parcela ofensiva, que estará vinculado hasta 2029. No obstante, el del ex del Barcelona sería el gran golpe de la entidad en el mercado de este verano.