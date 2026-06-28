El Betis tacha pronto de su lista a Weghorst, una oportunidad de mercado

Desde Países Bajos se apuntaba que el club verdiblanco era uno de los interesados en el veterano ariete neerlandés, que acaba contrato con el Ajax de Ámsterdam, si bien ya tiene nuevo equipo

Reforzar la delantera es la gran prioridad del proyecto de Champions del Real Betis. También se busca elevar el nivel en el lateral izquierdo y habrá que afrontar una necesaria reconstrucción en el centro del campo por las ventas de Sergi Altimira y la también esperada de Nelson Deossa, estando también en el aire el futuro de Amrabat y Lo Celso. Pero Manu Fajardo vuelca sus esfuerzos en reclutar un ariete de garantías.

La lista de delanteros que maneja Manu Fajardoi

Las salidas de 'Chimy' Ávila y Bakambu dejan a Cucho Hernández como único estilete (también puede marcharse Pablo García), y aunque el colombiano se ha ganado tener un papel protagonista, Manuel Pellegrini necesita otro delantero de quilates para la exigente 26/27, siendo el ucraniano Artem Dovbyk, de la Roma, uno de los que más gusta, aunque su fichaje no es nada fácil.

Junto al ex del Girona, también convence el togolés Kévin Denkey, del Cincinnati del MLS, y hace tiempo que se sigue al joven Franculino Djú, del Midtjylland danés, o el senegalés Bamba Dieng, que acaba contrato con el Lorient y ha aparecido también en la órbita del Sevilla FC. Incluso se ha preguntado por el madridista Gonzalo.

En medio de esa lista de un elevado caché, De Telegraaf apuntaba este pasado viernes el nombre del veterano Wout Weghorst, que a sus 33 años se presentaba como una oportunidad de mercado, al acabar contrato con el Ajax de Ámsterdam, pero más bien como un complemento para disponer de tres delanteros en la plantilla.

Ha firmado por el Twente, el equipo del que es aficionado

Pero la historia ha durado un santiamén. Aunque también andaban tras sus pasos el Benfica y el Celta de Vigo, el que fuese ariete del Wolfsburgo o el Manchester United, entre otros, ha decidido quedarse en la Eredivisie para firmar por dos temporadas con el Twente, mostrando su alegría por ello al declararse además aficionado del conjunto de Enschede desde pequeño. Así, podrá quitarse la espina de nunca haber defendido su camiseta, en la que lucirá el número '9'.

“Este es un fichaje muy especial para mí. Estoy muy orgulloso de vestir la camiseta del FC Twente a partir de la próxima temporada. De joven, tuve el privilegio de celebrar la victoria en la Copa con el FC Twente en De Kuip en 2001 y 2011; en 2010, estuve en la Oude Markt cuando el FC Twente se proclamó campeón; y viví en las gradas de De Grolsch Veste muchas noches europeas memorables. Todos esos fueron recuerdos inolvidables. Muchos sueños futbolísticos se han hecho realidad para mí, pero uno aún permanecía... De esta forma, se cierra el círculo. A partir de la próxima temporada, lo daré todo para celebrar el éxito con el FC Twente, esta vez no como aficionado, sino como jugador", destacó en los medios oficiales de su nuevo club mientras se encuentra concentrado con Países Bajos en el Mundial, donde aún no ha debutado.

Ten Hag valora su fichaje: "Es una oportunidad de oro para nosotros"

Pese a tener la posibilidad de emigrar de nuevo a ligas más competitivas, en su decisión ha pesado también la presencia en el conjunto neerlandés, como director deportivo, de Erik ten Hag, que lo conoce de su paso por los 'reds devils'. “Estamos inmensamente orgullosos de que Wout Weghorst vaya a jugar en el FC Twente. ¿Quién no lo estaría cuando un delantero de la selección holandesa con más de cincuenta partidos internacionales se une a nuestro club? Este fichaje es una oportunidad de oro para nosotros. Es un profesional ejemplar y el mejor ejemplo de lo que se puede lograr como futbolista cuando se está dispuesto a darlo todo. Un jugador con una trayectoria tan impresionante suele ser inalcanzable para el FC Twente. Siempre ha demostrado una enorme fuerza de voluntad y determinación, y rebosa ambición. Como jugador de la zona, Wout está muy ilusionado por conseguir algo grande con el FC Twente. Estamos convencidos de que desempeñará un papel fundamental en los futuros éxitos del FC Twente. Wout aportará un valor añadido al equipo”, subrayó por su parte el ex también técnico del Bayer Leverkusen valorar el fichaje del delantero de la 'Oranje'.

La despedida del Ajax de Ámsterdam

Esta última temporada, Weghorst ha firmado 9 goles y 4 asistencias en 34 partidos y casi 2.2000 minutos de juego esta última con el Ajax de Ámsterdam, que también ha anunciado su salida deseándole suerte. "Queremos agradecer a Wout por todo durante estas últimas dos temporadas y desearle lo mejor para el futuro", puntualizó un club que pagó 2,38 millones de euros por su fichaje al Burnley inglés.