La duda con el futuro de Ander Herrera

La temporada está siendo complicada para Boca Juniors y dentro del equipo, Ander Herrera no pasa por su mejor momento debido a las continuas lesiones que abren la incógnita sobre cual será su futuro la próxima temporada

La presente temporada para Boca Juniors no está siendo un camino de rosas y ha quedado marcada sobre todo por se un año en blanco en cuanto a títulos se refiere. Así pues, el proyecto actual queda en entredicho y dentro del equipo pueden sopesar un cambio en el proyecto deportivo de cara al próximo curso. En medio de esta posible transición se encuentra un jugador, el cual no pasa por su mejor momento en Buenos Aires debido a las lesiones, las cuales lo están lastrando, se trata de Ander Herrera.

Ander Herrera y su momento en Boca Juniors

Lo cierto es que el fichaje de Ander Herrera despertaba una gran ilusión en Argentina después de pasar por equipos como el Manchester United o el PSG donde se vio la mejor versión del futbolista. Por desgracia, este momento continuista del jugador no se ha visto al frente de la camiseta azul y dorada y esto se debe en gran parte a las lesiones que ha sufrido durante esta campaña, la cual la han convertido en un calvario para él.

En su segundo partido ya tuvo que ser sustituido por una lesión en los isquiotibiales, esto no era más que el preludio de unos problemas físicos que han impedido que el centrocampista haya mostrado su mejor versión. Este primer contratiempo ya le mantuvo apartado del los terrenos de juego de juego durante un mes. A partir, la regularidad en las lesiones hizo acto de presencia y una nueva lesión muscular le dejó fuera del césped entre los meses de abril y septiembre, perdiéndose así un tramo importante de competición.

Ander Herrera y su poco protagonismo

Superados ya estos primeros problemas, Boca afrontaba solo el título de Clausura como único posible donde tenía la posibilidad de limpiar un poco la imagen de la temporada. En este tramo del campeonato, el jugador tampoco ha contado con todo el protagonismo deseado ya que solo ha sido titular una vez en los últimos diez encuentros. En los encuentros en los que ha entrado desde el banquillo tampoco es que haya acumulado muchos minutos ya que ha sumado un total de 196 minutos de los 900 posibles.

Su fin de contrato

El jugador solo ha estado disponible en 19 partidos partiendo como titular en solo ocho de ellos, en total, se ha perdido 23 por lesión. De hecho, su final de contrato llega este mes de diciembre y las dudas en cuanto a su futuro son inevitables. El futbolista tiene la opción de ampliar su contrato un año más y por el contrario podría buscar otro destino o colgar las botas.