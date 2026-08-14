Bordalás avisa antes del estreno del Getafe: "La plantilla no está cerrada"

José Bordalás ha comparecido antes del estreno del Getafe ante el Alavés y ha dejado claro que el mercado azulón todavía no está cerrado. El técnico agradece el esfuerzo de Ángel Torres y reclama más efectivos para completar una plantilla que afrontará tres competiciones

José Bordalás encara una nueva temporada al frente del Getafe con ilusión, pero también con trabajo pendiente. El técnico azulón ha comparecido en la previa del debut liguero ante el Alavés y ha dejado claro que el proyecto todavía no está terminado, pese a los numerosos movimientos realizados durante el verano.

"La plantilla no está cerrada", afirmó el entrenador, que aseguró mantener una comunicación constante con Ángel Torres para decidir los próximos pasos del mercado. El técnico también quiso agradecer públicamente el esfuerzo del presidente para reforzar el equipo y afrontar una temporada especialmente exigente. "Necesitamos efectivos. Luis Milla y Mauro Arambarri son jugadores que todo el mundo sabe lo que han dado al Getafe", apuntó sobre ambos futbolistas. El entrenador insistió en que el club está trabajando conjuntamente para encontrar soluciones y que las decisiones dependerán de las oportunidades que aparezcan en el mercado. "Estamos trabajando y consensuando todo. A ver si somos capaces de tener una plantilla equilibrada", explicó.

El Getafe tendrá que compaginar LaLiga con su participación europea, después de lograr el billete para la previa de la Conference League. Bordalás, sin embargo, prefiere no mirar todavía demasiado lejos. "Estamos centrados en Vitoria, no nos puede desviar la atención nada más. Ese es nuestro objetivo. Día a día y trabajar al máximo", explicó.

Un verano de muchos cambios

El preparador alicantino reconoció que la pretemporada ha estado condicionada por la cantidad de salidas que ha sufrido el equipo. "Ha sido atípica, salieron muchos jugadores", señaló. La falta de efectivos obligó incluso a recurrir al filial para completar los entrenamientos. Pese a ello, Bordalás considera que la plantilla ha ido dando pasos adelante con las incorporaciones realizadas.

Entre las caras nuevas destaca especialmente Enes Ünal, que regresa al Coliseum después de su etapa en Inglaterra. El delantero turco es un viejo conocido del entrenador y de la afición azulona, y su regreso ha generado ilusión en el vestuario. "Nos puede ayudar muchísimo. Es un chico que quería venir al club desde que se fue, nos ha echado de menos", explicó Bordalás, que espera que su aportación vaya más allá de los goles.

También se refirió a Johan Mojica, otro de los refuerzos del verano. El técnico destacó su experiencia y su capacidad para aportar en una posición en la que el equipo necesitaba alternativas. "Es uno de los mejores jugadores en su posición, nos va a aportar mucho. Viene con una ilusión enorme", afirmó.

La lesión de Uche, otro golpe

Uno de los grandes contratiempos del verano ha sido la grave lesión de Christantus Uche, que se perderá prácticamente toda la temporada. Bordalás recordó el impacto que tuvo la acción y lamentó especialmente que, a su juicio, pudiera haberse evitado. "Fue muy triste para todos. Después de ver la entrada me temía lo peor, que posteriormente se cumplió", relató.

El técnico no quiere acelerar los plazos de recuperación del atacante. Para él, la prioridad es que vuelva completamente recuperado y no simplemente cuanto antes. "Lo más importante es que vuelva en perfectas condiciones y vuelva a recuperar su mejor nivel", subrayó.

Otro de los nombres propios fue Borja Mayoral, cuyo futuro también ha generado rumores durante el mercado. Bordalás quiso rebajar cualquier especulación y dejó claro que cuenta con él. "No pensamos en esa posibilidad, siempre somos optimistas. Borja es un jugador más de la plantilla", aseguró. El entrenador destacó además la competencia que existe actualmente en ataque y confía en que el delantero pueda recuperar su mejor versión.

Un Getafe con ambición europea

La temporada será especial para el conjunto azulón, que deberá afrontar tres competiciones. La Conference League aparece como un desafío añadido, aunque Bordalás sabe que superar la previa no será sencillo. "Para un equipo como el Getafe todo el mundo sabe lo difícil que es estar en Europa. Lo difícil que es pasar la previa", recordó.

Antes de pensar en el Partizán y en Europa, el técnico quiere centrarse exclusivamente en el estreno ante el Alavés. Un rival que conoce bien al Getafe y que, además, está dirigido por Quique Sánchez Flores, antiguo entrenador azulón. "Nos vamos a encontrar a un equipo muy aguerrido, que te lleva a duelos, compite a un nivel muy alto", avisó.

Bordalás afronta así un curso cargado de retos, con una plantilla todavía pendiente de algunos retoques y el desafío europeo en el horizonte. Su prioridad, sin embargo, sigue siendo la misma: "Día a día y trabajar al máximo"