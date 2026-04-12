El Getafe de Bordalás se frota las manos con un posible zarpazo en LaLiga EA Sports

El conjunto azulón visitará este próximo lunes el Ciudad de Valencia para medirse a un necesitado Levante que pelea por eludir el descenso. Los madrileños podrían terminar la jornada 31 en la séptima plaza

El Getafe de Bordalás sigue reinventándose temporada tras temporada y en el presente curso no iba a ser menos. Los azulones, con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, sigue demostrando que en esto del fútbol importa más el corazón que la cartera. El Getafe ha llegado a las últimas ocho jornadas de campeonato con claras posibilidades de meterse en puestos europeos al final de las 38 fechas.

El Getafe se ha encontrado con resultados favorables de los equipos que le persiguen en la tabla, donde actualmente es octavo y de uno de los equipos que está por delante, la Real Sociedad. En el caso de Osasuna y Espanyol, los navarros empataron este domingo ante el Real Betis 1-1 y terminarán la jornada 31 con 39 puntos. Un triunfo de los de Alessio Lisci les hubiese servido para igualarse a 41 con el Getafe. En el caso del Espanyol, los de Manolo González siguen en caída libre y sumaron una nueva jornada sin ganar en lo que va de 2026 tras perder ante el Barcelona por 4-1 y se quedará con 38.

La Real Sociedad le pone en bandeja una posible plaza europea al Getafe

El caso de la Real Sociedad es el que más le interesa al Getafe ya que los de Matarazzo, cuando ya tenían la victoria casi certificada ante el Deportivo Alavés, vio como los babazorros empataban a última hora y dejaban el botín en un punto cuando los donostiarras esperaban tres. Tras este resultado, la Real Sociedad terminará la jornada con 42 puntos y aún está por ver si podrá mantener la séptima posición.

Ahí es donde entra en juego el Getafe. Los de Bordalás deberán salir a por los tres puntos ante el Levante en el Ciudad de Valencia ya que un triunfo les supondría escalar a la séptima plaza. Esta séptima plaza puede significar al final de las 38 jornadas un puesto en competición europea, concretamente en la Europa League. Para que esto se de, el Atlético de Madrid debería ganar la Copa del Rey el próximo 18 de abril en el Estadio de la Cartuja ya que los colchoneros tienen aseguradas su plaza en la Champions League salvo catástrofe mayúscula.

El título de Copa del Rey da derecho a jugar la Europa League pero el hecho de que los colchoneros jueguen Champions League haría que esta plaza vaya al séptimo clasificado. El escenario sería aún mejor para el Getafe si el Celta de Vigo no puntuase o como mucho empatase, este domingo ante el Real Oviedo.

El mérito del Getafe de Bordalás

Este pasado sábado, Bordalás habló de un hecho que pone más en valor si cabe su trabajo y el rendimiento de los azulones. El Getafe es el quinto equipo que más victorias ha sumado en lo que va de temporada después de Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid: "Hay que poner en valor lo que está haciendo este equipo, lo que ha sido capaz de conseguir en las últimas jornadas. Ahora estaba mirando un dato muy llamativo, no lo sabía, porque sinceramente no me interesa la clasificación, no me interesa prácticamente nada; me interesa el partido del Levante, no me interesa absolutamente nada. Me comentaba un compañero que somos el quinto equipo con más victorias del campeonato, después de Real Madrid, Barça, Atleti y Villarreal. Bueno, si piensas un poco en todo lo que ha ocurrido, haber conseguido eso tiene un mérito tremendo y hay que ponerlo en valor, sin duda".