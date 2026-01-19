Echeverri, tras firmar con el Girona: "Hablé con Pep Guardiola y me aconsejó venir aquí por el trato que iba a recibir"

El joven futbolista argentino, cedido por el Manchester City, ha desvelado una conversación con el técnico catalán previa a su fichaje por el equipo de Míchel, con el que también habló y terminó siendo clave las palabras con el entrenador madrileño para tomar la decisión

Claudio Echeverri ya es nuevo jugador del Girona. La salida de Jhon Solís ha permitido al conjunto catalán lograr finalmente la llegada del centrocampista de 20 años, que llega cedido del Manchester City. En este sentido, la incorporación del argentino, que fue oficial en el día de ayer, permitirá a Míchel tener más fondo de armario. Por otro lado, el joven futbolista ha desvelado una conversación con el entrenador madrileño que fue clave en su decisión, además de con Pep Guardiola, que le recomenzó firmar por el equipo rojiblanco.

Echeverri destaca a Leo Messi como uno de sus referentes

En este sentido, Echeverri habló por primera vez como nuevo jugador del Girona recordando sus orígenes: "Vengo de Argentina, un país muy futbolero y donde muchos soñamos con llegar a ser futbolista profesional. Yo pude jugar en River y fue algo muy bonito porque estuve allí desde los 9 años hasta debutar con 17". Por otro lado, el futbolista de 20 años habló de sus referentes: "Tengo a varios, aunque como argentino priorizo a Messi. Tengo a otro ídolo de River que es Juan Fernando Quintero". Además, el argentino desvela una conversación previa a la firma por el conjunto catalán: "Hablé con Míchel y fue muy bueno hacerlo porque eso me dio confianza para poder venir aquí".

Por otro lado, Echeverri ha hablado de las referencias que tuvo sobre el Girona, destacando las de Aleix García y Pep Guardiola: "Coincidí con Aleix Garcia en Alemania y me habló muy bien de este club y de la ciudad, que es muy buena y tranquila. Tuve muy buenas referencias de todo y eso también supuso una motivación. Con Pep Guardiola también hablé y me aconsejó venir aquí por el trato que iba a recibir y lo que iba a aprender. La idea es que tenga participación y minutos para poder ayudar al equipo. Considero que como jugador se me da bien regatear y la velocidad. Me gusta jugar por detrás del delantero, que es donde más cómodo me siento y donde más he jugado a lo largo de mi carrera. Creo que puedo ayudar de mitad de campo hacia adelante".

Echeverri cuenta las horas para debutar con el Girona

Echeverri ya pone el foco en su debut con el Girona, que apunta a ser el próximo lunes en la visita del Getafe a Montilivi. El jugador tiene una semana completa para poder entrenar con el resto del grupo y comenzar su adaptación de cara al importante encuentro de LaLiga EA Sports frente al conjunto de Bordalás. Tras la victoria ante el Espanyol, los de Míchel comienza una semana en la que se han situado décimos en la clasificación de LaLiga EA Sports, a la espera del Elche - Sevilla de esta noche en el Martínez Valero.

De esta manera, Míchel ha apostado por Thomas Lemar detrás del delantero centro, Vanat, donde Echeverri podría situarse en el once titular del Girona. Además, las bandas han sido dueñas de Tsygankov, por la derecha y Bryan Gil por la izquierda. Por ello, el ex del Atlético de Madrid podría igualmente comenzar de inicio en el encuentro ante el Getafe, dejando unos minutos en la segunda parte al jugador cedido por el Manchester City si el técnico madrileño lo considera oportuno.