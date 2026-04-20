Míchel celebra el regreso de Artero: “Tenemos muchas esperanzas puestas en él”

El Girona FC recibe al Real Betis en Montilivi con bajas en ataque, el regreso de Artero y la urgencia de sumar para acercarse a una muy igualada permanencia en LaLiga

El Girona FC recibe este martes al Real Betis en Montilivi (21:30), en la jornada 33 de LaLiga, en un duelo marcado por la lucha por la permanencia. El equipo de Míchel Sánchez llega en buena dinámica en 2026, pero condicionado por importantes bajas en ataque.

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El técnico ha confirmado el regreso de Ricard Artero y ha advertido del nivel de un rival que pelea por Europa. Con la necesidad urgente de sumar puntos, el Girona afronta el partido como una oportunidad clave para consolidar su reacción y acercarse a su objetivo de la permanencia.

El regreso de Ricard Artero, la gran noticia

Míchel arrancó su comparecencia destacando el regreso de uno de los nombres más esperados en la plantilla: Ricard Artero. El centrocampista vuelve a una convocatoria tras un largo periodo marcado por las lesiones: “Creo que tenemos una gran noticia que es el regreso de Ricard Artero. Tenemos muchas esperanzas puestas en él”.

El futbolista no juega desde la temporada 2022-23, tras un calvario físico que ha frenado su progresión. Su vuelta supone un refuerzo importante, tanto a nivel deportivo como anímico para el vestuario.

Un Girona más sólido en 2026

Más allá de nombres propios, Míchel quiso poner en valor el rendimiento colectivo del equipo en este año natural. El Girona ha mejorado notablemente sus prestaciones, especialmente en defensa. “En el 2026 el equipo está haciendo las cosas bien. Somos el tercer equipo que recibe menos goles en el año actual”, explicó el entrenador.

Sin embargo, también recordó que el mal inicio de temporada sigue condicionando la clasificación: “Hay que compensar ese inicio. Mañana toca hacer un partidazo contra un rival muy complicado”.

El objetivo sigue siendo claro: alcanzar cuanto antes los 42 puntos que, según el técnico, garantizan la permanencia en la categoría.

Problemas en ataque: solo Stuani disponible

Uno de los principales quebraderos de cabeza para Míchel está en la delantera. Las bajas de Vanat y Abel Ruiz dejan al equipo con un único delantero centro puro disponible. “La realidad es que en la delantera hemos tenido muchos problemas. Ahora solo está Stuani para jugar ahí. Es un problema que no estaba previsto”, reconoció.

El técnico abrió la puerta a soluciones alternativas, incluyendo jugadores de otras posiciones o incluso del filial: “Stuani, Joel Roca, Tsygankov, Echeverri… todos tienen que ayudar. Y también algún chico del filial”.

El Betis, un rival de máximo nivel

En cuanto al rival, Míchel no dudó en calificar al Betis como uno de los equipos más completos de la competición, pese a su irregularidad reciente. “El Betis tiene mucho nivel en todas las líneas. Es un equipo que se juega plazas europeas con jugadores diferenciales”, advirtió.

El técnico destacó especialmente el potencial ofensivo del conjunto verdiblanco y su capacidad para hacer daño en transiciones: “Tenemos que ser capaces de controlar el balón, porque el Betis hace muy buenas transiciones”.

Montilivi, clave en la reacción del Girona

El partido se disputará en Montilivi, donde el Girona ha encontrado en las últimas semanas una mayor solidez y regularidad. Míchel hizo un llamamiento a la afición, consciente de la importancia del factor local.

“Ya sé que no es buena hora a las nueve y media de la noche, pero mañana necesitamos mucho a nuestra gente. Es una liga muy igualada y todos los puntos son un sufrimiento”, aseguró. El técnico considera fundamental el apoyo del público en este tramo final, donde cada partido adquiere una dimensión decisiva.

Un duelo marcado por la urgencia de puntos

La clasificación aprieta y no permite margen de error. El Girona sigue centrado en su propio calendario, sin mirar a otros resultados, tal y como explicó su entrenador. “Siempre me fijo en nuestro camino. No miro mucho la clasificación. Me preocupa que nosotros hagamos las cosas bien”, insistió.

El objetivo inmediato pasa por sumar ante el Betis y mantener la dinámica positiva de las últimas semanas. El equipo cree en la permanencia y quiere confirmarlo sobre el césped.

Un partido que puede marcar el final de temporada

El duelo ante el Betis no es uno más en el calendario. Para el Girona, representa una oportunidad de dar un paso firme hacia la salvación y consolidar su crecimiento competitivo.

Con bajas importantes, pero con la moral reforzada tras su rendimiento reciente, como el empate ante el Real Madrid en el Bernabéu, el equipo de Míchel afronta una prueba exigente ante un rival de entidad.

Montilivi dictará sentencia en un partido donde no solo hay tres puntos en juego, sino buena parte del futuro del Girona en LaLiga, mientras que el Real Betis se juega sus aspiraciones europeas.