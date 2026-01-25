Oficial: Asprilla cambia Girona por Galatasaray en busca de protagonismo, las claves de la operación

Yáser Asprilla ya es pasado en el Girona FC y futuro inmediato en Turquía. El club catalán y el Galatasaray cerraron una cesión con una opción de compra elevada que pone fin a una etapa marcada por la expectativa, la falta de continuidad y una apuesta económica que no terminó de cuajar

El adiós ya es oficial. Girona y Galatasaray han alcanzado un acuerdo para la cesión de Yáser Asprilla hasta final de temporada, con una opción de compra no obligatoria que ronda los 23 millones de euros. El atacante colombiano, de 22 años, ya se encuentra en Estambul tras cerrar su salida en los últimos compases del mercado invernal, decidido a encontrar el contexto competitivo que no logró consolidar en Montilivi.

La operación pone punto final a una relación que nunca terminó de alinearse con las expectativas iniciales. Asprilla llegó al Girona en el verano de 2024 procedente del Watford como el fichaje más caro de la historia del club: 18 millones fijos más variables que podían elevar la inversión hasta los 25. Un movimiento ambicioso que buscaba elevar el techo competitivo del equipo y que, con el paso de los meses, quedó a medio camino.

Una apuesta fuerte que no encontró encaje

El comunicado oficial del Girona resume su paso por el club con cifras: 50 partidos oficiales, 4 goles y 2 asistencias. Números discretos para un futbolista llamado a marcar diferencias desde el carril ofensivo. En la presente Liga, su participación fue aún más limitada: apenas 605 minutos repartidos en 15 encuentros, siempre lejos de un rol estable en el once.

Míchel le concedió oportunidades, especialmente en los primeros tramos de su etapa como rojiblanco, pero nunca logró encontrarle un encaje definitivo. La competencia, los ajustes tácticos y la exigencia del equipo terminaron relegándolo a un papel secundario. Con el paso de las jornadas, Asprilla fue perdiendo peso hasta asumir que su crecimiento necesitaba otro escenario.

La decisión del jugador y el contexto del mercado

El colombiano manejó varias opciones antes de tomar la decisión final. Clubes como el Mallorca o el Olympique de Marsella mostraron interés, pero fue el Galatasaray quien presentó la propuesta más sólida, tanto a nivel deportivo como económico. Para el Girona, la fórmula de cesión con opción de compra permitía dos objetivos clave: liberar masa salarial y mantener viva la posibilidad de recuperar gran parte de la inversión realizada.

El club turco asumirá alrededor de 1,2 millones de euros de la ficha del jugador durante la cesión, un detalle importante en una operación diseñada para beneficiar a todas las partes. En Montilivi hacía tiempo que se trabajaba en una salida ordenada, conscientes de que el proyecto deportivo y el del futbolista ya no avanzaban en la misma dirección.

Un nuevo escenario, pero máxima competencia

Asprilla aterriza en un Galatasaray que no ofrece precisamente un camino despejado. El líder de la liga turca, con solo un punto de ventaja y múltiples frentes abiertos, liga, copa y Champions League, cuenta con un ataque cargado de nombres propios. En Estambul deberá competir con futbolistas como Noa Lang, Leroy Sané, Yilmaz o Demir, en un contexto tan exigente como mediático.

La diferencia, para el colombiano, es clara: allí tendrá la posibilidad real de sentirse importante si logra rendir desde el inicio. Ese es su gran objetivo, especialmente con el Mundial en el horizonte. Mantenerse en las convocatorias de la Selección colombiana y llegar al verano con continuidad es una prioridad absoluta en su hoja de ruta.

Un adiós con sabor agridulce en Girona

En el Girona, la marcha de Asprilla deja sensaciones encontradas. Por un lado, la liberación de una plaza extracomunitaria facilita movimientos recientes y futuros en la plantilla. Por otro, se cierra una etapa que generó ilusión y terminó sin el impacto esperado. El ‘10’ queda libre y el club asume que el proyecto necesita reajustes tras una inversión que no encontró retorno deportivo inmediato.

Asprilla se va tras firmar contrato hasta 2030 y sin haber alcanzado el estatus que se le presuponía. No hay conflicto, pero sí la sensación de oportunidad perdida. El Girona confía en que el Galatasaray ejecute la opción de compra y convierta esta salida en una operación económicamente satisfactoria a medio plazo.