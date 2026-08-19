Quique Álvarez, técnico del Girona, tajante con la situación de Tsygankov

El técnico del Girona encara la visita al Córdoba con varios frentes abiertos: la polémica de Tsygankov, el futuro incierto de Ounahi, Arnau Martínez y Álex Moreno, y la posibilidad de salidas inminentes: "Aquí pueden irse si llega una oferta"

El Girona visita mañana al Córdoba en el Nuevo Arcangel para disputar una nueva jornada de LaLiga Hypermotion. Por ello, Quique Álvarez compareció en rueda de prensa para tratar diferentes temas de actualidad que rodean al equipo catalán. Uno de ellos es sin duda la situación de Viktor Tsygankov, sobre el que le han preguntado tras la polémica que provocó en el choque del pasado fin de semana ante el Leganés.

Además de Tsygankov, Quique Álvarez habló sobre el futuro de jugadores con mercado e intereses actualmente, como son Ounahi, Arnau Martínez y Álex Moreno, aunque el técnico del Girona comenta que "son situaciones especiales". Sin embargo, la salida de alguno de ellos puede ser una opción real en los próximos días, como puede ser el caso de los laterales, ya que Valencia y Rayo Vallecano están intentando su fichaje.

Quique Álvarez: "Aquí pueden irse si en un futuro llega una oferta"

De esta manera, Quique Álvarez fue tajante con la posibilidad de que se pueda anunciar la salida de un jugador del Girona durante esta recta final del mercado de fichajes: "Cada año se habla de lo mismo. Con el mercado abierto pasan estas cosas y no podemos hacer nada. Yo trato de escoger a quien creo que está más enchufado. Hasta jugadores que están muy conectados aquí pueden irse si en un futuro llega una oferta”.

Por otro lado, Quique Álvarez comentó el estado de forma de Vanat, que no tuvo minutos frente al Leganés: "Hubo una confusión y ha estado entrenando bien. Si no pasa nada mañana estará convocado con el resto del equipo". Además, el técnico del Girona ha explicado cómo se encuentra David López en estos momentos: "Está mejorando, pero llega justo. Los plazos marcarán la evolución y de momento no está descartado".

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Quique Álvarez descarta a los nuevos fichajes del Girona

Quique Álvarez descartó la presencia de los nuevos fichajes del Girona para el partido frente al Córdoba: "Unai y Mumin son dos jugadores que sumarán y estoy contento con sus incorporaciones, pero les falta condicionamiento porque no han entrenado mucho y dudo que estén mañana". El entrenador del Girona aprovechó para cerrar el debate en la meta: "En la portería no estamos valorando incorporaciones".

El técnico del Girona fue preguntado por el futuro de Ounahi, Arnau Martínez y Álex Moreno: "Son situaciones especiales, pero están predispuestos y no ha cambiado nada". De esta manera, la presencia de los dos laterales, principalmente, en la convocatoria, es una incógnita en estos momentos, ya que el primero podría acabar firmando por el Valencia en este mercado de fichajes y el segundo por el Rayo Vallecano.

Quique Álvarez, sobre el Córdoba: "Nos encontraremos a un equipo muy difícil"

Quique Álvarez comentó sus sensaciones de cara al importante partido de mañana ante el Córdoba en el Nuevo Arcangel: "Nos encontraremos a un equipo muy difícil, que roba mucho en campo contrario. Chutan mucho a portería por su valentía e incomodan mucho al rival. Nos tocará sufrir porque es uno de los equipos más incómodos de jugar de esta categoría".

El técnico del Girona, pendiente del futuro de Álex Moreno, deja clara su idea de aquí a comienzos del próximo mes, una vez que el mercado de fichajes haya cerrado de manera definitiva: "Espero que el 1 de septiembre lo tengamos todo cubierto y que acertemos en lo que falte. El otro día el equipo respondió, se vio unidad y debemos seguir creciendo por este camino".

Por último, Quique Álvarez se mostró tajante por la situación de Tsygankov, que se negó a jugar en el encuentro ante el Leganés del pasado domingo en Montilivi: "Ya hablé sobre Tsygankov y no quiero hablar más del tema. El club ya sacó el comunicado".