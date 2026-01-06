El Granada busca portero ante la situación de Luca Zidane

El guardameta sigue en la Copa África con Marruecos y el cuadro nazarí se mueve para preguntar por Rubén Blanco, guardameta del Olympique de Marsella

El Granada no ha tenido un buen arranque de 2026 debido a la derrota que sufrió el pasado fin de semana ante el Almería en la jornada 20 de LaLiga Hypermoiton. Pero si algo suele dar el fútbol son oportunidades y los de Pacheta tendrán este martes 6 de enero, Día de Reyes una nueva ocasión para sumar el primer triunfo en el recién estrenado año.

El Granada recibirá a todo un Primera como el Rayo Vallecano para disputar la tercera ronda de la Copa del Rey, pero antes de que andaluces y madrileños se midan en el torneo copero, los de Pacheta tendrán puesto un ojo en lo que ocurra a unos cuantos kilómetros del Nuevo Los Cármenes. Será en Marruecos, donde Argelia disputará los octavos de final de la Copa África ante la República Democrática del Congo.

A partir de las 17:00 horas, la Argeila de Luca Zidane, tratará seguir avanzando rondas en la Copa África. El guardameta jugó los dos primeros partidos de la fase de grupos en la Copa África ante Sudán y Burkina Faso. En el tercero fue suplente para que tuviese descanso de cara a octavos y con los argelinos ya clasificados matemáticamente.

El problema de la portería con Luca Zidane

El Granada se encontró esta temporada con el problema de Luca Zidane y la llamada de Argelia para disputar encuentros clasificatorios para la Copa África que se está celebrando entre diciembre y enero. Además, este problema fue a más cuando se confirmó que Luca Zidane estaría en la lista definitiva de Argelia, sumado este a la convocatoria del segundo portero de los andaluces, Astralaga, por las categorías inferiores de la Selección española. En ciertos momentos de la temporada, esta doble convocatoria de los porteros del Granada, llevó a Pacheta a tener que tirar de porteros del filial para ser titulares en partidos de Segunda división.

La alternativa a Luca Zidane es Rubén Blanco

En la situación del Granada en Liga, no están los andaluces para jugar con algo tan serio como la portería y ante los problemas por las convocatorias de Luca Zidane y de Astralaga, según apuntó este pasado lunes el diario Idea, los de Pacheta habrían preguntado por Rubén Blanco, guardameta español que actualmente milita en el Olympique de Marsella. Desde 'Granada en Juego' van más allá y apuntan a que el Granada ya habría realizado una primera oferta por un cancerbero que termina contrato el próximo 30 de junio.

Rubén Blanco está inaudito en el Marsella desde la temporada 2023/24, tanto que su último partido data del 3 de agosto de 2024 cuando disputó un amistoso ante el Sunderland. Rubén Blanco pasó gran parte de la temporada 2024/25 lesionado, por lo que tras volver al cuadro galo, no ha contado con oportunidades bajo los palos.

Rubén Blanco cumplió el pasado mes de julio 30 años y antes de llegar al Marsella, desarrolló gran parte de su carrera en el Celta de Vigo, del que salió en el verano de 2022. Primero Rubén Blanco recaló en Francia en calidad de cedido para luego ejercer el Marsella una opción de compra por 1 millón y medio de euros.