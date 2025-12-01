Juan Soriano califica de "niñato" a un compañero en el Leganés

El guardameta del cuadro pepinero atizó a Duk por la expulsión que dejó con 10 a los suyos: "Son errores de infantiles"

El Leganés se llevó otro palo y ya van dos de manera consecutiva, al perder este pasado domingo ante el Real Zaragoza en un partido que no estuvo falto de emoción. Los maños vencieron por 3´2 y el choque estuvo marcado por las dos expulsiones de los de Paco López. Tras el partido, el propio Paco López habló sobre el VAR y sobre cómo esta herramienta no hacer que los árbitros interpreten el juego al quedarse solo con un instante de un video.

No solo habló Paco López sino que como es habitual, también lo hicieron algunos jugadores. Este fue el caso de Juan Soriano, jugador del Leganés y voz autorizada dentro del vestuario que no dudó en atizar a su compañero Duk, el segundo de los expulsados tras Marvel

Juan Soriano señala a Duk y lo llama "niñato"

Juan Soriano habló de la expulsión del jugador de Cabo Verde para hablar de error de infantil además de calificarlo de niñato: "Esos errores nos lo tenemos que cometer. Es una expulsión innecesaria. Nos estamos jugando mucho. Ya tenemos bastantes sancionados y lesionados como para que en el último minuto nos quedemos con uno menos. (…) Son errores de infantiles que no podemos cometer. Tenemos la semana que viene jugar un partido muy importante y nos quedamos con uno menos por un fallo de niñato".

El guardameta sevillano también aprovechó para dejar claro que ahora mismo el Leganés no se puede permitir mirar más allá del próximo partido: "No estamos ganando. No estamos ganando en general. Llevamos sólo cuatro victorias en 16 partidos. No puede ser. A día de hoy, el objetivo no puede ser ni ascender, ni playoff ni nada. El objetivo es el siguiente partido, debemos olvidarnos de playoff y de todo lo que sea mirar arriba. Tenemos que conseguir los tres puntos ya y olvidarnos de lo demás".

Volviendo sobre las expulsiónes, ahora sobre la de Marvel, Juan Soriano confesó que no había visto la acción: "La acción de Marvel no la he visto. Si el árbitro va al VAR y lo ve… Si te quedas con uno menos en la primera parte, te quedas mucho tiempo con uno menos. Y hemos estado muy atrás. Luego han expulsado a Duk también. Cuando juegas con uno menos es muy complicado llevarte los tres puntos".

Cerró su intervención hablando de Paco López y quitándole parte de culpa por la situación del equipo: "Siempre he dicho que el míster no mete goles, ni para balones. El míster pone a los jugadores. Ante el Almería fallamos mucho y el míster no es el que los marca. El míster tiene toda la confianza del equipo".