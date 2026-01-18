Así queda la clasificación de la Ligue 1 tras el triunfo del Lyon en la jornada 18 de la Liga en Francia

La jornada 18 de la Ligue 1 en Francia enfrentó a Estrasburgo y Metz, Nantes y Paris FC, Stade Rennais y Le Havre, Lyon y Brest

La Ligue 1 en Francia vivió este domingo un total de cuatro encuentros en el que destacó el choque del Lyon ante el Brest. Además, se enfrentaron Estrasburgos y Metz, Nantes y Paris FC, Stade Rennais y Le Havre.

Estrasburgo 2-1 Metz

El Estrasburgo selló su triunfo en la primera mitad gracias a los goles de Moreira y Godo. El Metz puso las tablas con el 1-1 desde el punto de penalti a los 24 minutos. Transformó la pena máxima Hein.

Nantes 1-2 Paris FC

El Nantes se vio superado por el Paris FC y es que los parisinos se adelantaron rápidamente en el minuto 6 gracias al tanto de Kebbal. En el 9 el Paris FC pudo aumentar su ventaja pero el gol fue anulado por falta previa. Abline igualó para los locales en el 50 y Koleosho hizo el definitivo 1-2 en el 78.

Stade Rennais 1-1 Le Havre

No fue hasta el minuto 69 cuando el Le Havre abrió el marcador. En el 59 el colegiado le anuló un gol a los locales que había firmado Lepaul. El empate del Stade Rennais llegó en el 86 gracias al gol de Embolo.

Lyon 2-1 Brest

El Lyon seguirá en la zona alta de la Ligue 1 tras su triunfo por 2-1 ante el Brest. Los visitantes se quedaron con 10 a los 19 minutos y el Lyon lo aprovechó para hacer el primero y el segundo en el 41 y en el 46 del primer tiempo. En el 60, Suic vio como le anulaban el tercero y el segundo en su cuenta particular. Dina Embimbe recortó distancias para el Brest pero sirvió de poco.

