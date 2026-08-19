Kike Pérez anuncia más fichajes mientras el Málaga protege su apuesta de cantera

Pablo Martínez está cerca de La Rosaleda y Loren Juarros busca reforzar una plantilla marcada por las lesiones, la austeridad y el protagonismo de Chupe, Larrubia y Dani Lorenzo

Kike Pérez ha confirmado que el Málaga realizará nuevas incorporaciones antes del cierre del mercado. Pablo Martínez es una de las operaciones más avanzadas, aunque el director general evita darla por terminada mientras no exista una firma.

El conjunto blanquiazul regresa, ocho años después, a Primera división frente al Atlético de Madrid, y lo hará con únicamente tres caras nuevas, numerosas bajas médicas y una columna vertebral formada en La Academia.

Kike Pérez y Loren Juarros aceleran el fichaje de Pablo Martínez

El Málaga trabaja para convertir a Pablo Martínez en su próximo refuerzo. La negociación con el centrocampista madrileño está muy avanzada, pero todavía quedan por resolver los últimos detalles contractuales antes de anunciar su llegada a La Rosaleda.

Kike Pérez ha situado la operación en manos de Loren Juarros, responsable de la dirección deportiva. “No se puede decir hasta que no se firme”, señaló el dirigente durante su intervención en El Larguero, aunque reconoció su deseo de que el acuerdo pueda completarse.

El director general conoce personalmente a Pablo Martínez desde su etapa en el Alcorcón. El mediocentro salió de la cantera alfarera y posteriormente jugó cedido en el San Sebastián de los Reyes, donde coincidió con la estructura profesional que entonces dirigía Kike Pérez.

El jugador, de 28 años, se encuentra libre después de terminar su contrato con el Levante el pasado 30 de junio. Llegó al conjunto valenciano en 2019 para reforzar al filial, debutó esa misma temporada en Primera y terminó consolidándose como uno de los futbolistas más representativos de la plantilla.

Después de más de 150 partidos oficiales, 12 goles, 18 asistencias y varias temporadas portando el brazalete, el Levante decidió no ofrecerle la renovación. Pablo Martínez ha trabajado desde entonces con un preparador físico mientras buscaba un nuevo destino.

Aarón Ochoa, Fernando Calero y Diego Murillo modifican los planes del Málaga

El mercado malaguista se ha acelerado por los problemas físicos acumulados durante la pretemporada. Aarón Ochoa es la última baja después de que las pruebas médicas confirmaran una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha.

El internacional irlandés de 19 años estaba llamado a dar otro paso en su crecimiento durante el regreso a Primera. Su recuperación dependerá ahora del tratamiento elegido y de si finalmente resulta necesaria una intervención quirúrgica.

La lesión de Ochoa se suma a las de Fernando Calero, Diego Murillo, Adrián Niño y Moussa Diarra. Carlos Dotor ha comenzado a trabajar parcialmente con sus compañeros, pero todavía necesita completar su recuperación antes de alcanzar el ritmo competitivo.

Las bajas afectan especialmente al centro de la defensa. Calero llegó desde el Espanyol para aportar experiencia en Primera, mientras que Murillo se había convertido en una pieza importante durante la temporada del ascenso. La dirección deportiva busca, por ello, un refuerzo defensivo además del mediocentro creativo.

“De manera inmediata haremos alguna incorporación y hasta el 1 de septiembre habrá alguna más”, anticipó Kike Pérez. El dirigente no quiso precisar el número de llegadas porque las lesiones han alterado las prioridades iniciales.

Chupe, Larrubia, Dani Lorenzo e Izan Merino sostienen el proyecto de Funes

La Academia continuará teniendo un papel central en Primera división. El ascenso no ha provocado un cambio de modelo y Juanfran Funes mantiene su confianza en los jóvenes que impulsaron al Málaga durante la pasada campaña.

Una jugada del Trofeo Costa del Sol frente al Fulham resumió la identidad del equipo. Dani Lorenzo abrió hacia la banda, David Larrubia superó a su defensor y Carlos Ruiz ‘Chupe’ remató el centro para marcar. Tres canteranos participaron en un gol construido desde las raíces del club.

Chupe cerró la temporada del ascenso con 25 goles y Larrubia alcanzó los 12. Adrián Niño, una de las pocas operaciones de traspaso realizadas durante los últimos años, añadió otra docena. Dani Lorenzo e Izan Merino completaron la estructura creativa de un equipo que creció desde el talento joven.

Funes conoce perfectamente esa generación porque también recorrió el camino desde el filial. El entrenador asumió el primer equipo en noviembre de 2025, cuando el Málaga estaba en puestos de descenso, y terminó conduciéndolo hasta Primera mediante una segunda vuelta extraordinaria y dos eliminatorias de promoción.

Atlético de Madrid y Real Madrid examinan al Málaga en su regreso a Primera

El calendario ha preparado un comienzo de máxima exigencia. El Málaga reaparece en la élite este miércoles contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano y también tendrá que visitar al Real Madrid durante la segunda jornada.

“Vaya dos toros tenemos para empezar”, reconoció Kike Pérez al recordar su reacción junto a Juanfran Funes durante el sorteo. El director general asumió la dificultad, pero recalcó que cualquier semana en Primera obliga a enfrentarse a rivales de enorme nivel.

La respuesta de la afición refleja el entusiasmo generado por el proyecto. De los 26.540 abonados de la pasada temporada, únicamente diez no renovaron su carné. La cifra supera incluso algunos registros de la etapa en la que el Málaga disputó la Champions League.

El Málaga reforzará la plantilla antes de que termine el mercado, con Pablo Martínez como movimiento más cercano. Sin embargo, las incorporaciones estarán destinadas a acompañar el proyecto, no a sustituir su esencia. La Academia seguirá siendo el punto de partida de un equipo que vuelve a Primera con austeridad, ilusión y una identidad reconocible.