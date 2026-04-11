El Mallorca se mete en un lío sin buscárselo en LaLiga EA Sports por 'culpa' del Elche

El cuadro de Demichelis podría iniciar su partido ante el Rayo Vallecano tras el triunfo del Elche y a la espera de lo que haga el Sevilla

LaLiga EA Sports ha entrado en sus últimas ocho jornadas y sí el título está prácticamente decidido a favor del Barcelona, por la parte de abajo, Real Oviedo, Levante, Elche, Sevilla y Mallorca pelean por no ser uno de los tres equipos que bajen a la durísima Segunda división. En el caso del Mallorca, los de Demichelis tendrán la 'ventaja' o más bien desventaja, de ser uno de los equipos que juegue el domingo conociendo los resultados de sus rivales más directos por eludir el descenso como son el Elche que jugó este sábado y el Sevilla que lo hace desde las 21:00 horas.

El Mallorca y el descenso al acecho en Son Moix

El Mallorca dio la sorpresa la pasada jornada al vencer al Real Madrid por 2-1 y dar un espaldarazo importante para que los bermellones terminen al final de las 38 jornadas fuera del descenso. Pero a pesar de que el triunfo fue ante el Real Madrid, solo fueron tres puntos y los resultados que se están dando en la 31 no son precisamente tranqulizadores.

El Mallorca habrá seguido desde territorio balear el triunfo por 1-0 del Elche ante el Valencia que ha hecho que los de Demichelis caigan una posición en la tabla y marquen la frontera con el descenso. Si está en el descenso el Sevilla aunque un empate ante el Atlético de Madrid a partir de las 21:00 horas en el Sánchez Pizjuán podría servir a los de Luis García Plaza para salir del descenso momentáneamente. En esta tesitura, el Mallorca podría arrancar su partido de este próximo domingo ante el Rayo Vallecano a las 16:15 horas en puestos de descenso.

Demichelis sigue la jornada de LaLiga EA Sports

Este sábado, Demichelis fue cuestionado sobre la influencia de los resultados de este sábado de cara a su planteamiento del próximo domingo. El técnico argentino lo descartó y apostó por disfrutar de la tarde de fútbol y pensar en mejorar a su propio equipo de manera independiente: "A los que nos gusta el fútbol vamos a ver fútbol hoy a la tarde, porque nos gusta y porque hay para analizar, porque hay rivales a los que todavía tenemos que enfrentar. Nosotros, a nosotros, y nada más que nosotros. Miren, a ver, no hay metodología que te asegure ganar y mi profesión me obliga a tener las aristas puestas en un montón de cosas. Pueden preguntarles a mis jugadores si los invadí todos los santos días de la semana con vídeos del Real Madrid. Me podría haber pasado tardes enteras mostrándoles cosas de todo lo que es el Real Madrid, y así sucesivamente para lo anterior. Creo que hoy tenemos mucho más para sostener y para seguir creciendo y corrigiendo de nosotros que para ponernos a complicarle la vida al jugador con tantísimas cosas de los rivales. Los rivales ya son buenos de por sí en esta liga. Se juega bien al fútbol acá".