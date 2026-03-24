Luis de la Fuente protege a tres jugadores en su primer entrenamiento por precaución

Tras una primera y liviana toma de contacto del lunes por la tarde, la selección española ha arrancado este martes ya su preparación para los dos amistosos que tendrá que disputar en los próximos siete días ante Serbia y Egipto. Y tres de sus convocados han estado trabajando al margen por diferentes molestias físicas

La selección española completó su primer entrenamiento de preparación de los amistosos ante Serbia y Egipto, con una sesión matinal en la Ciudad del Fútbol con Joan García, Víctor Muñoz, Cristhian Mosquera y Ander Barrenetxea como novedades, y la ausencia en el grupo de tres jugadores muy importantes dentro de la convocatoria.

El seleccionador Luis de la Fuente, viendo el desgaste físico de sus 27 internacionales y alguna molestia, dio descanso el primer día de entrenamiento a Lamine Yamal, Marcos Llorente y Laporte.

Los tres realizaron bicicleta estática en una banda del campo de entrenamiento donde se ejercitaron el resto de internacionales, antes de series de estiramientos y tratamiento fisioterapeútico en el interior de las instalaciones.

El resto de internacionales regresó a los entrenamientos con un gran ambiente tras cuatro meses sin compartir momentos en la selección. Después de las suaves carreras con las que iniciaron la mañana, en plenos rondos con balón preguntaron al portero Álex Remiro si era su cumpleaños y el portero de la Real Sociedad tuvo que recorrer un pasillo, recibiendo collejas y aplausos de todos el día que cumple 31 años.

Integrados en el grupo ya se pudo ver a Joan García, citado por primera vez por De la Fuente que amplía a cuatro su nómina de porteros, y también a Mosquera, Víctor Muñoz y Barrenetxea, que disfrutaron de su primer entrenamiento con la absoluta.

Tras los quince minutos abiertos a la presencia de medios de comunicación, ya a puerta cerrada De la Fuente comenzó a trabajar aspectos tácticos en el recuerdo para sus jugadores y que son novedad para los cuatro que se incorporan en la última convocatoria previa al Mundial 2026.

España, que se medirá a Serbia el viernes 27 de marzo y a Egipto el martes 31, completará tres entrenamientos en la Ciudad del Fútbol entre el martes y el jueves, día que completará su primer viaje a Castellón.

Una novedad en la convocatoria de la sub-21: se cae el exbético Jeús Rodríguez

Joel Roca, futbolista del Girona FC, ha entrado en la convocatoria de la Selección española sub-21 para disputar los encuentros ante Chipre (viernes 27 en Lárnaca) y la Federación de Kosovo (martes 31 en el Centro Deportivo Alcalá de Henares), ambos correspondientes a la fase de clasificación para el Europeo de 2027.

El atacante entra en la lista de David Gordo supliendo a Jesús Rodríguez, lesionado en una de sus rodillas el pasado domingo mientras jugaba con su equipo, el Como 1907. Los servicios médicos de la RFEF, en permanente comunicación con sus homólogos del Como 1907, han estimado oportuno que Jesús Rodríguez continúe con el proceso de recuperación en su club.

oel Roca se incorporará este mismo martes a la expedición de la Selección española sub-21 y estará a disposición de David Gordo en la sesión vespertina programada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.