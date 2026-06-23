Mundial 2026 | Partidos de hoy martes 23 junio: horarios y dónde ver en TV, juegan Portugal - Uzbekistán, Inglaterra - Ghana, Panamá - Croacia, Colombia - RD Congo

Entre el 23 de junio y la madrugada del 24 se jugarán hasta cuatro encuentros en los que se enfrentarán Portugal ante Uzbekistán, Inglaterra ante Ghana, Panamá ante Croacia y Colombia ante la RD Congo

La fase de grupos del Mundial 2026 que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá ya va llegando a sus últimos días y a partir de ahí darán comienzo los duelos a vida o muerte. Este martes 23 de junio, además de los partidos de Noruega ante Senegal y Jordania ante Argelia, se jugarán cuatro partidos más.

Horario y dónde ver en tv los partidos de hoy 23 de junio

La Portugal de Ronaldo se las verá ante Uzbekistán, Inglaterra, con Bellingham y Harry Kane, se enfrentarán a la Ghana de Iñaki Williams. Ya en la madrugada del 24 de junio, Panamá se verá ante la Croacia de Modrid y Colombia ante la RD Congo de Bakambu.

Horario y dónde ver en TV hoy el Portugal - Uzbekistán

La Portugal de Cristiano Ronaldo necesita ganar ante Uzbekistán tras el tropiezo ante RD Congo en la primera jornada. El choque se disputará a partir de las 19:00 horas en Houston. Podrá seguirse en Tv a través de DAZN y Movistar Plus+. Además en ESTADIO Deportivo podrá seguir en directo y online el duelo desde dos horas antes del comienzo del mismo.

Horario y dónde ver en TV el Inglaterra - Ghana del Mundial

La Inglaterra de Harry Kane y de Jude Bellingham vuelve a ponerse a prueba ante la Ghana de Iñaki Williams. El choque se disputará a partir de las 22:00 horas en Boston y podrá seguirse en TV a través de La 1 de Televisión Española, DAZN y Movistar Plus+. En ESTADIO Deportivo también ofreceremos en directo y online el duelo de los británicos ante los africanos.

Horario y dónde ver en tv el Panamá - Croacia de la fase de grupos del Mundial

Panamá y Croacia necesitan ganar si quieren seguir vivos en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El choque entre Panamá y Crocia se disputará en la madrugada del 24 de junio a partir de la 1 de la mañana en Toronto. Este choque también podrá seguirse en Tv a través de La 1 de Televisión española, DAZN y Movistar Plus+. Al día siguiente y como es habitual, en ESTADIO Deportivo podrá leer la crónica a primera hora de la mañana.

Horario y dónde ver en tv el Colombia - RD Congo de la fase de grupos del Mundial 2026

Colombia venció en la primera jornada a Uzbekistán y ahora quiere repetir ante una RD Congo que llega crecida tras el empate ante Portugal. El 24 de junio a partir de las 4 de la madrugada (hora peninsular española) en Guadalajara, se verán las caras con la presencia de DAZN y Movistar Plus+ como televisiones que retransmitirán el encuentro. En ESTADIO Deportivo podrá leer la crónica a primera hora de la mañana de ese 24 de junio.