Así queda la clasificación de la Premier League, tras el triunfo del Liverpool y el empate en el derbi de Londres en la jornada 13 de la Liga inglesa

Así queda la clasificación de la Premier League tras los resultados de este domingo

La jornada 13 de la Premier League dejó emociones fuertes, duelos directos decisivos y marcados contrastes entre los equipos de la zona alta y los que luchan por escapar del fondo de la tabla.

Chelsea y Arsenal firman un empate de alta tensión

El derbi entre Chelsea y Arsenal en Stamford Bridge cumplió con las expectativas: intensidad, fricción y polémica. El encuentro terminó 1-1, un resultado que permite a los gunners mantenerse en la cima, aunque con su ventaja recortada sobre el Manchester City.

Los londinenses arrancaron con ritmo frenético, con Willian Estevao como principal generador de peligro. Sin embargo, la expulsión de Moisés Caicedo en el minuto 38 —tras revisión del VAR— condicionó al Chelsea, que aun así logró adelantarse con un cabezazo de Trevoh Chalobah al inicio de la segunda mitad. El Arsenal dominó la posesión y buscó el empate, pero tanto Robert Sánchez como David Raya firmaron intervenciones decisivas. El reparto de puntos refleja la enorme exigencia de un derbi jugado al límite.

Liverpool respira con una victoria clave en Londres

El Liverpool llegó al London Stadium necesitado de un triunfo tras una racha de seis derrotas en siete jornadas. Y lo logró: 0-2 ante el West Ham, en un choque donde los de Arne Slot mostraron oficio y una mejor versión defensiva.

El primer tanto llegó en el minuto 60, cuando Cody Gakpo asistió a Alexander Isak, que marcó su primer gol en Premier con los reds con un disparo ajustado al poste. El West Ham empujó con fuerza, pero la absurda expulsión de Lucas Paquetá por protestar terminó de derrumbar a los locales. En el descuento, un error defensivo terminó en el segundo tanto de Gakpo y confirmó el resurgir de un Liverpool que necesitaba urgentemente reencontrarse con la victoria.

El Aston Villa castiga a unos Wolves que no levantan cabeza

En otro de los duelos destacados, el Aston Villa sumó su quinta victoria consecutiva al imponerse 0-1 a unos Wolves que siguen sin conocer el triunfo en 13 jornadas.

Pese al dominio de los locales y a varias ocasiones claras —incluyendo un gol anulado a Strand Larsen y un cabezazo al larguero de Mosquera—, el Villa sobrevivió gracias a las paradas del Dibu Martínez y remató el partido con un misil de Boubacar Kamara desde la frontal. El resultado deja a los Wolves hundidos en el último lugar, mientras el equipo de Unai Emery sigue instalado en zona de Champions.

Remontada del Manchester United en Selhurst Park

El Crystal Palace empezó fuerte y se adelantó con un penalti transformado por Mateta, pero el Manchester United reaccionó en la segunda parte para llevarse un valioso 1-2. Los tantos de Joshua Zirkzee y Mason Mount certificaron la remontada de un United que va recuperando sensaciones y escalando posiciones en la tabla, mientras el Palace deja escapar puntos importantes ante un rival directo por aspiraciones europeas.

