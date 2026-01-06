Un millonario pago del United a Amorim y la lista de sustitutos para el banquillo

La destitución de Rúben Amorim, pese a tener al equipo sexto y a un paso de la Champions League, evidencia una vez más la inestabilidad del Manchester United, que asume otra fuerte indemnización y ya valora un relevo de perfil internacional con Xavi Hernández e Iraola entre los candidatos

El Manchester United volvió a agitar la Premier League este lunes con una decisión que ya no sorprende en Old Trafford: la destitución de Rúben Amorim. El técnico portugués pone fin a su etapa apenas un año después de su llegada, en un contexto que mezcla resultados irregulares, tensiones internas y una sensación permanente de proyecto inacabado que se ha instalado en el club desde hace varias temporadas.

Aunque la clasificación no era alarmante, el United ocupa la sexta plaza, a solo tres puntos de los puestos de Champions League, la falta de continuidad en el juego y, sobre todo, los desencuentros con la dirección deportiva han terminado por sentenciar al entrenador. Las diferencias en materia de fichajes y planificación pesaron más que los números, confirmando que en el United las expectativas siguen marcando el ritmo por encima de los procesos.

Un proyecto que nunca terminó de arrancar

Amorim aterrizó en Manchester en noviembre de 2024 con el cartel de técnico emergente tras su exitoso paso por el Sporting CP. Se esperaba que aportara identidad, valentía y una idea clara de juego. Sin embargo, el equipo nunca terminó de asentarse. Hubo momentos prometedores, pero la irregularidad se convirtió en norma y el vestuario no acabó de amoldarse a su propuesta.

Su mayor logro fue alcanzar la final de la Europa League la pasada temporada, un camino que generó ilusión pero que acabó de forma amarga con la derrota ante el Tottenham. Aquella final, lejos de consolidar el proyecto, terminó siendo el techo de una etapa que fue perdiendo confianza con el paso de los meses.

Un nuevo golpe económico para Old Trafford

La destitución de Amorim también deja una factura considerable. El Manchester United deberá abonar la totalidad de su contrato, vigente hasta 2027 y con opción a un año más, lo que supone una indemnización cercana a los 11 millones de euros. Una cifra que se suma a los 11 millones que costó su fichaje y que vuelve a engrosar una lista de despidos millonarios.

No es un caso aislado. En los últimos años, el club ya tuvo que hacer frente a pagos similares tras las salidas de Erik ten Hag y Dan Ashworth, acumulando decenas de millones en compensaciones. Una dinámica que refleja no solo errores deportivos, sino una gestión errática que penaliza al club también en el plano financiero.

La lista de candidatos vuelve a abrirse

Con Amorim fuera, Darren Fletcher asumirá el cargo de forma interina, pero la atención ya está puesta en el próximo entrenador. En Inglaterra han empezado a circular varios nombres y, una vez más, dos técnicos españoles aparecen con fuerza en la terna, como indica el diario The Sun.

Xavi Hernández vuelve a estar sobre la mesa. El exentrenador del FC Barcelona, libre desde su salida del club azulgrana en 2024, nunca ha ocultado su deseo de dirigir en la Premier League. Ya fue considerado en anteriores ocasiones y su perfil encaja con la idea de reconstrucción que necesita el United, aunque genera debate por su corta experiencia fuera del entorno culé.

Junto a él aparece Andoni Iraola, muy valorado en Inglaterra por su trabajo en el Bournemouth. Su equipo ha ganado respeto por su intensidad, valentía y competitividad, y su nombre gusta en varios despachos, aunque tiene contrato en vigor y su salida no sería sencilla.

A la lista se suman Oliver Glasner, Eddie Howe y el propio Fletcher como opción continuista. El United, mientras tanto, vuelve a empezar de cero, otra vez, y la gran incógnita sigue siendo si el próximo técnico, por fin, dará con la clave para reconstruir el proyecto de los ‘red devils’.