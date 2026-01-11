Tammy Abraham, objetivo del Aston Villa para reforzar su ataque en enero

Aston Villa busca reforzar su delantera en invierno y apunta al regreso de Tammy Abraham tras su destacada temporada en Besiktas

El Aston Villa está evaluando seriamente la posibilidad de fichar a Tammy Abraham durante el mercado de invierno, con el objetivo de fortalecer su ataque en la segunda mitad de la temporada. El club busca competencia para Ollie Watkins y una alternativa que pueda aportar goles y experiencia.

Abraham, protagonista en Turquía

Actualmente, Abraham brilla en el Besiktas, donde acumula 12 goles y tres asistencias en 24 partidos esta temporada en todas las competiciones. Su rendimiento ha llamado la atención de varios clubes de la Premier League, y el delantero de 28 años estaría dispuesto a regresar a Inglaterra para retomar su nivel y pelear por un lugar en la selección inglesa.

Bajo la dirección de Unai Emery, el Villa ocupa actualmente la tercera posición en la Premier League, empatado a puntos con el segundo clasificado, el Manchester City, y a siete de los líderes, Arsenal, tras 21 jornadas. El equipo busca reforzar su plantilla tras las irregularidades de Ollie Watkins, quien alterna periodos goleadores con sequías, y la adaptación pendiente de Evan Guessand, recientemente incorporado tras la Copa África.

Experiencia previa en Villa Park

Un posible regreso de Abraham supondría su reencuentro con Aston Villa, donde ya jugó en la temporada 2018/19. En aquel periodo, a préstamo desde Chelsea, marcó 26 goles en 40 partidos, ayudando al equipo a lograr el ascenso a la Premier League tras vencer al Derby County en la final del play-off. Sus números históricos y su buena relación con el club han generado un fuerte interés en su regreso.

El regreso de Abraham no sería sencillo. Actualmente se encuentra en un préstamo con Besiktas, que se hará permanente por aproximadamente 11 millones de libras si se cumplen ciertas condiciones. Además, su salario actual ronda las 115.000 libras semanales, lo que podría complicar las negociaciones. Sin embargo, su conocimiento de la Premier League y su capacidad para asociarse con Watkins convierten al delantero en una opción muy atractiva para Emery.

Competencia en Inglaterra

No solo Aston Villa sigue de cerca a Abraham. Clubes como Everton, Crystal Palace, Nottingham Forest, Sunderland y Leeds también han mostrado interés. La situación se complica por el hecho de que Everton comparte propietarios con Roma, el club dueño de los derechos del delantero, lo que añade un elemento estratégico al mercado de fichajes.

Un fichaje estratégico para el Aston Villa

Con Abraham, Aston Villa busca añadir potencia ofensiva y versatilidad. El delantero de 1,94 m podría jugar acompañado de Watkins, ofreciendo opciones tácticas y una amenaza aérea. Su regreso podría ser clave para que los Villans mantengan la competitividad con Arsenal y Manchester City en la lucha por los puestos altos de la liga y en competiciones europeas.

Tammy Abraham, con 28 años y más de 1.500 minutos disputados en Besiktas esta temporada, sigue demostrando que puede ser una pieza decisiva en la Premier League. Aston Villa analiza seriamente su incorporación, que sería tanto un refuerzo de calidad como un símbolo de retorno al club que marcó un hito en su carrera.