Xavi Simons, en la cuerda floja en el Tottenham

Xavi Simons busca recuperar su nivel en el Tottenham tras encadenar varias suplencias y críticas por su bajo rendimiento

El joven Xavi Simons atraviesa un momento complicado en el Tottenham Hotspur, después de desaparecer de los once titulares de manera repentina. El futbolista neerlandés, que llegó a Londres con grandes expectativas, ha encadenado tres suplencias consecutivas, generando críticas sobre su rendimiento, que hasta ahora no se corresponde con los 65 millones de euros que pagaron los Spurs por él hace apenas tres meses.

Una llegada prometedora que no se ha consolidado

El canterano del FC Barcelona y exjugador del Paris Saint-Germain aterrizó en la Premier League tras destacar en la Bundesliga con el RB Leipzig, club en el que anotó 22 goles y repartió 22 asistencias en dos temporadas. Sin embargo, su arranque en Inglaterra no ha sido el esperado: en lo que va de campaña, Simons ha disputado 17 partidos entre Premier League, Champions League y EFL Cup, sumando únicamente dos asistencias y sin goles.

El desafío del salto a la Premier League

El técnico Thomas Frank se refirió a la situación de Simons antes del duelo contra el Newcastle, destacando que su bajo rendimiento responde a un proceso de adaptación. “Hay una razón por la que tenemos a Xavi aquí. Es un jugador muy bueno en todos los aspectos, ha entrenado bien estos últimos días y, en general, está entrenando bien”, explicó el entrenador, elogiando su esfuerzo y compromiso pese a las dificultades.

Frank añadió que la intensidad de la Premier League, combinada con la falta de pretemporada completa y el hecho de haber jugado inicialmente como extremo izquierdo, ha complicado la integración del neerlandés. Recientemente, ha sido recolocado en su posición más natural como mediapunta.

Impacto de sus suplencias en el equipo

La ausencia de Simons coincidió con una racha negativa del Tottenham: tres derrotas consecutivas, incluyendo goleadas frente a Arsenal (4-1) y PSG (5-2), y una caída reciente contra Fulham (1-2). Este contexto ha intensificado la presión sobre el joven talento, aunque Frank ha defendido públicamente a su jugador y ha pedido paciencia.

Opiniones externas y el regreso a París

Leyendas como Thierry Henry han comentado que la adaptación desde ligas como la alemana a la Premier League no es sencilla. Henry señaló que la intensidad, los bloqueos defensivos y la escasez de espacios hacen que los números de creación de oportunidades no sean comparables con otras ligas.

Por su parte, Simons se muestra motivado por su próximo enfrentamiento ante el PSG en la Champions League, donde recuerda con cariño su etapa en París junto a estrellas como Neymar, Mbappé y Verratti. En declaraciones a Le Parisien, destacó que dejó el PSG buscando más minutos para continuar su desarrollo profesional y que guarda recuerdos positivos de su paso por la Ligue 1.

La meta de Xavi Simons

El objetivo del neerlandés es claro: recuperar la confianza y demostrar que su inversión en el Tottenham está justificada. Su capacidad para adaptarse a la intensidad física de la Premier y a las exigencias tácticas de Frank será clave para que vuelva a ser una pieza determinante en el esquema de los Spurs.