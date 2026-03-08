Así queda la LaLiga EA Sports tras las victorias de Villarreal y Getafe en la jornada 27 de Primera división

Este domingo hubo un total de cuatro encuentros en la jornada 27 de LaLiga EA Sports. Se enfrentaron Villarreal y Elche, Getafe y Real Betis, Sevilla y Rayo Vallecano, Valencia y Deportivo Alavés

LaLiga EA Sports disfrutó este domingo de cuatro encuentros en los que no hubo marcadores excesivamente abultados. Este domingo en la jornada 27 de LaLiga EA Sports se midieron Villarreal y Elche en un derbi valenciano que terminó con triunfo local.

El Getafe se impuso al Real Betis con una gran primera parte. El Sevilla no pudo mantener la diferencia de un gol ante el Rayo Vallecano y se firmaron las tablas en Nervión. Valencia y Deportivo Alavés cerraron los encuentros de este domingo con la vuelta de Quique Sánchez Flores a Mestalla pero como técnico babazorro.

Villarreal 2-1 Elche

El Villarreal se mantiene enganchado a la lucha por la tercera plaza tras lograr una sufrida victoria como local ante un Elche que sigue atascado y suma ya diez partidos, todos los de 2026, sin ganar. El duelo autonómico tuvo un guion extraño. Tras un buen inicio del equipo ilicitano, que desperdició varias ocasiones de gol, el conjunto castellonense acabó imponiendo su calidad en el tramo final de la primera parte con los goles del canadiense Tajon Buchanan y del uruguayo Santiago Mouriño.

Getafe 2-0 Real Betis

El Getafe se cobró otra pieza de primer nivel, el Betis, derrotado 2-0 en el Coliseum con otro acierto de uno de los delanteros más en forma de LaLiga, el uruguayo Martín Satriano, que alargó su semana mágica tras el golazo que firmó en el Bernabéu y fue clave en el despegue de su equipo, ahora diez puntos por encima del descenso.

Sevilla 1-1 Rayo Vallecano

El Sevilla y el Rayo Vallecano han empatado este domingo en el Sánchez Pizjuán un encuentro en el que marcaron el local Akor Adams y el visitante Pacha Espino y que deja satisfechas a ambas escuadras, puesto que afianzan su posición lejos de los plazas de descenso.

Valencia 3-2- Deportivo Alavés

El Valencia remontó con un penalti de Hugo Duro en el minuto 97 los dos goles de Lucas Boyé este domingo en Mestalla tras un partido que logró empatar en dos ocasiones los goles del máximo goleador babazorro con los tantos de Javi Guerra (m.47) y Eray Cömert (m.90) y que culminó el madrileño Duro desde el punto de penalti.

Resultados de la jornada 27 de LaLiga EA Sports

Clasificación actualizada de LaLiga EA Sports