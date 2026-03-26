La Real Sociedad protege a Kubo

El futbolista de la Real Sociedad sigue completando entrenamientos de cara a su regreso tras el parón de selecciones. Desde el club optan por proteger al nipón, sin forzarlo, y lo consideran clave para la final de la Copa del Rey

La Real Sociedad aprovecha el parón de selecciones para vaciar la enfermería y probar a introducir en la dinámica de grupo a aquello jugadores que siguen recuperándose de las molestias acarreadas durante este tramo de temporada. Barrenetxea, por ejemplo, ya ha superado ese umbral y se concentra con la selección española. El siguiente en dar el salto apunta a ser Kubo, que sigue ejercitándose y completando entrenamientos de la mano de un Matarazzo que desea la vuelta del nipón de cara al tramo final de temporada. Para ello, en la Real Sociedad optan por la prudencia y protegen a Kubo para certificar su vuelta tras el parón de selecciones.

Kubo, protegido por la Real Sociedad

Aún es pronto para el japonés que lleva fuera de los terrenos de juego desde el 18 de enero. El año no ha comenzado de la mejor manera para el nipón, que se adaptó rápidamente a las exigencias de Matarazzo, pero una rotura de isquiotibiales frenó su ascenso en la banda de la Real Sociedad. Más de dos meses lejos del césped, Kubo empieza a tocar balón y a ejercitarse con sus compañeros de cara a los próximos compromisos ligueros y, sobre todo, a la final de la Copa del Rey en La Cartuja.

Para protegerlo de una recaída, Kubo, como es costumbre en los equipos españoles, entrena con un llamativo peto naranja, según ha descubierto el club en sus redes sociales, para alentar al resto de compañeros la debilidad que sufre el japonés y así evitar que en una acción fortuita, con algún futbolista pasado de rosca, reavive a lesión del japonés. Sin estar al 100%, Kubo afronta con ilusión y con entrega el tramo final de su recuperación para volver a asentarse en la banda derecha de la Real Sociedad.

La competencia crece en el ataque de la Real Sociedad

Mientras tanto, la competencia incrementa en el ataque donostiarra. Guedes se ha vuelto indiscutible en la parte ofensiva de la Real Sociedad, al igual que Oyarzabal. Brais Méndez ha ejercido como comodín en todas las posiciones de ataque para paliar las bajas y Barrenetxea, poco a poco, se va aclimatando al esquema de un Matarazzo que hace hueco en el once inicial para cuando vuelva Kubo. El nipón, a su mejor nivel, es diferencial en una Real Sociedad que, en gran medida, se encomienda al extremo de cara a la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.