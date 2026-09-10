Iván Martín, ante el reto de hacer olvidar a Puerta

Iván Martín afronta ante el Alavés uno de sus partidos más especiales desde que llegó al Racing. El centrocampista, fichado para asumir galones tras la salida de Gustavo Puerta, se reencuentra con el equipo con el que debutó en Primera hace cinco años

El Racing encontró una solución de garantías cuando Gustavo Puerta abandonó Santander en el tramo final del mercado. La salida del colombiano, una de las piezas importantes del equipo durante el ascenso a Primera, obligaba al conjunto cántabro a reaccionar. Y la respuesta tuvo nombre propio: Iván Martín.

El futbolista bilbaíno aterrizó procedente del Girona con experiencia suficiente para asumir responsabilidad desde el primer momento. Su llegada, además, no fue una operación improvisada. Chema Aragón y José Alberto ya conocían al centrocampista de su etapa en el Mirandés y consideraban que podía encajar en la idea del Racing. El propio director deportivo reconoció que su fichaje estaba contemplado como una solución ante una posible salida de Puerta.

Un perfil diferente al de Puerta

Durante sus primeros años como profesional, el nuevo jugador racinguista se movió entre la banda y posiciones más interiores. En el Mirandés coincidió con José Alberto y protagonizó una de sus mejores temporadas, con cuatro goles y seis asistencias. Ahora el técnico asturiano le está dando otra responsabilidad. La idea pasa por situarlo en el centro del campo junto a Matteo Prati, aunque con libertad para aparecer en posiciones más adelantadas.

Su experiencia puede ser uno de los grandes argumentos del Racing. Iván Martín ya acumula 133 partidos en Primera y siete en Champions, además de haber pasado por Villarreal, Mirandés, Alavés y Girona. Y su adaptación al nuevo equipo está siendo inmediata. Ha sido titular en las tres últimas jornadas ligueras con el Racing y disputó los 90 minutos en la derrota ante el Rayo Vallecano.

El Racing fue su elección

Hay otro detalle que ayuda a entender por qué Iván Martín decidió cambiar Girona por Santander. El futbolista explicó durante su presentación que la propuesta futbolística de José Alberto fue determinante para tomar la decisión. "Mi decisión de cambiar siempre iba seguida de la propuesta de juego que iba a haber en el campo. Eso es clave para mí", aseguró.

No era una cuestión únicamente de encontrar minutos. El centrocampista buscaba un proyecto en el que su manera de jugar tuviera encaje, y el Racing le ofreció precisamente ese escenario. El acuerdo se cerró hasta 2030, en una operación que situó a Iván Martín como una de las grandes apuestas del club para su regreso a Primera.

El círculo se cierra ante el Alavés

La visita del Alavés a El Sardinero añade un componente especial para el centrocampista. Fue precisamente con el conjunto vitoriano con el que Iván Martín debutó en Primera División.

El futbolista, formado en la cantera del Villarreal, había debutado previamente con el primer equipo groguet en la Copa del Rey. Sin embargo, su estreno liguero llegó con el Alavés en la primera jornada de la temporada 2021/22, precisamente ante el Real Madrid en Mendizorroza. Aquella campaña disputó ocho encuentros entre Liga y Copa con el conjunto babazorro.

Ahora, cinco años después, vuelve a encontrarse con el Alavés, pero desde un escenario completamente diferente. Ya no es aquel joven que buscaba hacerse un hueco en Primera. Es uno de los futbolistas llamados a sostener el centro del campo del Racing en su regreso a la máxima categoría.

Su reto no es sustituir a Puerta

La salida de Puerta ha dejado un hueco importante, pero el Racing no necesita encontrar otro futbolista idéntico. Necesita que Iván Martín sea Iván Martín.

El centrocampista ya ha empezado a asumir ese papel y, junto a Prati, está llamado a formar una pareja que aporte equilibrio y también libertad para incorporarse al ataque. Tras cuatro jornadas, el Racing busca todavía su mejor versión, pero el próximo duelo ofrece a su nuevo fichaje una oportunidad especial.