Alerta en Vallecas: el Rayo - AEK, partido de alto riesgo con 370 efectivos desplegados

El enfrentamiento entre el Rayo Vallecano y el AEK Atenas, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Conference League, ha sido declarado de alto riesgo. La Delegación del Gobierno en Madrid ha activado un amplio dispositivo de seguridad ante la llegada de cientos de aficionados griegos al Estadio de Vallecas

El Estadio de Vallecas se prepara para una de las noches europeas más importantes de su historia reciente, pero el foco no estará únicamente en lo deportivo. Las autoridades han considerado el encuentro como de alto riesgo, lo que ha obligado a desplegar un operativo especial de gran magnitud.

Un partido europeo marcado por la seguridad

El duelo entre el Rayo Vallecano y el AEK Atenas ha sido catalogado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte. Esta decisión responde principalmente a la previsión de desplazamiento masivo de aficionados visitantes y al contexto de tensión que suelen generar este tipo de encuentros internacionales.

Se espera la presencia de alrededor de 745 seguidores del conjunto griego en un estadio con capacidad para unos 15.000 espectadores, lo que ha activado todos los protocolos de prevención.

Un despliegue de 370 efectivos

El dispositivo de seguridad estará formado por cerca de 370 profesionales, incluyendo unidades especializadas de la Policía Nacional como la Unidad de Intervención Policial, la Brigada de Información, Caballería o Guías Caninos.

Además, participarán agentes de la Policía Municipal de Madrid, efectivos de Samur-Protección Civil, Bomberos y personal de seguridad privada del propio club. Todo ello con el objetivo de garantizar la seguridad dentro y fuera del estadio.

Medidas excepcionales en el acceso

Las autoridades han establecido una serie de medidas adicionales para evitar incidentes. Entre ellas destaca la prohibición de vender entradas en taquilla el mismo día del partido, así como la delimitación de zonas específicas para la afición visitante.

También se reforzarán los controles de acceso al estadio y la vigilancia en los alrededores, con especial atención a los desplazamientos de las hinchadas. Además, se ha recomendado a los aficionados acudir con suficiente antelación para facilitar los controles y evitar aglomeraciones.

El Rayo, centrado en lo deportivo

Mientras tanto, el Rayo Vallecano sigue preparando el encuentro bajo las órdenes de Íñigo Pérez, consciente de la importancia del partido en su aventura europea.

El equipo ha iniciado la semana de trabajo con algunas dudas en la plantilla, ya que jugadores como Ratiu y Óscar Valentín no han podido completar la última sesión de entrenamiento. A ellos se suma la ausencia prolongada de Fran Pérez, mientras que Akhomach sigue sin contar con el alta médica definitiva.

Una noche histórica bajo máxima vigilancia

Vallecas vivirá un partido de gran trascendencia deportiva, pero también una cita marcada por el control y la seguridad. El objetivo es que el encuentro se desarrolle sin incidentes en un ambiente que promete ser intenso tanto en las gradas como sobre el terreno de juego.

Tras su victoria frente al Elche, el Rayo Vallecano busca encaminar la eliminatoria de Conference League antes de viajar hasta Grecia, para ello, deberá de asestar el primer golpe en un Estadio de Vallecas donde la seguridad será tan protagonista como el fútbol.