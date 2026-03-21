Iñigo Pérez carga contra LaLiga: "No son las mejores condiciones jugar jueves por la noche y domingo por la mañana"

El técnico del Rayo Vallecano, en la previa del partido contra el Barcelona en el Camp Nou, criticó la fecha programada para el duelo frente a los de Hansi Flick, ya que vienen de disputar el encuentro de Conference League el pasado jueves

El Rayo Vallecano afrontará mañana el encuentro ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou, en el encuentro correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports. En este sentido, Iñigo Pérez, como viene siendo habitual, compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, dónde comentó sus sensaciones en la previa del choque ante los de Hansi Flick. Además, el entrenador del equipo franjirrojo lanzó un mensaje por el horario de dicho partido, al que llegan tras jugar la cita de Conference League ante el Samsunspor del pasado jueves.

Iñigo Pérez analiza al Barcelona de Hansi Flick

En este sentido, Hansi Flick, apuntó, sobre el encuentro ante el Barcelona, que "ganar no sería un milagro. Ganar es el objetivo del equipo. Mañana tenemos que rozar la perfección y hay que esperar que ellos no estén certeros. La idea de no hay nada que perder nos la tenemos que quitar de la cabeza". Además, el entrenador del Rayo Vallecano valoró el momento de forma del Barcelona de Hansi Flick: "Tienen la peculiaridad de la línea adelantada, la cual han ido modelando. Flick tiene una gran capacidad táctica y los jugadores tienen mucha confianza en él. Hay que ser igual de agresivos con ellos que como en partidos anteriores. Cuando te enfrentas al Barcelona las estadísticas goleadoras siempre serán muy buenas. No recuerdo a este club en una sequía goleadora. Siempre es el mismo grado de dificultad y preparación. Tenemos que tener la misma esencia".

Iñigo Pérez también destacó los comentarios positivos que recibe: "Intento que los halagos no me lleguen. No los busco. Lo que sucedió en la ida, lo plantean muchos equipos. Tengo ideas, pero quienes la plasman son los jugadores y es mérito de ellos. El plan es el mismo que en la ida". Por otro lado, el técnico del Rayo Vallecano cargó por el horario del partido: "No son las mejores condiciones jugar jueves por la noche y domingo por la mañana. Los futbolistas demuestran que están preparados, pero no son buenas condiciones para nada. No es lo adecuado, pero aquí o te revelas o aceptas. Solo queda aceptar. Ojalá vuelva a acertar. El entrenamiento de hoy ya no tiene nada que ver. Somos un equipo muy emocional y visceral. Es difícil mañana, pero es importante que tengamos esa dosis dopamina".

Iñigo Pérez destaca a Andoni Iraola para el banquillo del Athletic Club

Iñigo Pérez también ofreció una valoración sobre el fútbol actual: "Me gustaría recuperar todo del fútbol de antes. Lo paso bien en las salas de prensa, pero llevo mal que se cuenten los segundos para que un jugador salga o que haya cámaras en los vestuarios". Además, comentó sus sensaciones sobre la lesión de Ilias Akhomach y la entrada de Manu Sánchez: "Conozco a Manu y le exculpo de la acción con Ilias. Es muy dura la entrada y está dolorido. Veremos si mañana puede ayudarnos".

Por otra parte, Iñigo Pérez analizó el momento de Luiz Felipe: "Me pone muy feliz. Tiene jerarquía y se adaptó desde el minuto 1 y también muestra su parte brasileña. Lo que le he dicho es que no pierda esa alegría y autoridad. Nos pone contentos que él pueda jugar muchos minutos con nosotros". Por último, el entrenador del Rayo Vallecano reaccionó a la salida de Ernesto Valverde del Athletic Club: "No he hablado con él, pero si vi su partido. Como aficionado y seguidor del Athletic Club si Ernesto es el mejor entrenador que ha tenido, Andoni sería un sustituto ideal".