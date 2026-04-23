La pista definitiva: Arrasate completa el puzzle de banquillos para cubrir el hueco de Iñigo Pérez

El técnico vasco da el último empujón al todavía entrenador del Rayo Vallecano puesto que todo apunta a que le relevará en el banquillo de Vallecas ya que el pamplonés tiene ya un acuerdo por dos temporadas con el Villarreal

Las piezas del tablero en este particular baile de entrenadores siguen cayendo pero igualmente comienzan a encajar. Unas derriban a otras y siempre se recupera el equilibrio perfecto. Es lo mismo de todos los años. Jagoba Arrasate es el favorito para el Rayo Vallecano de cara al próximo curso y confirma así la casi segura salida de Iñigo Pérez en dirección Villarreal.

Varios banquillos de Primera tendrán nuevos inquilinos y es lógico que la marcha de uno haga mover las fichas del tablero del resto. Así, cuando Marcelino decidió posponer -por no decir romper- las negociaciones para su renovación con el equipo amarillo, esta decisión se hizo sentir directamente en Vallecas, donde Roig cree haber encontrado al sustituto ideal para el asturiano. Todo está más o menos orquestado para recuperar a un elenco muy reconocible de técnicos españoles, sobre todo en varios equipos de la zona media de LaLiga.

En lo que atañe al Rayo Vallecano, se viven semanas de máxima exigencia con el equipo peleando por mantener la categoría a la par que soñando a lo grande en Europa con esas semifinales de la Conference League en el horizonte. Y mientras todo eso ocurre, en los despachos empieza a dibujarse un movimiento que puede marcar el futuro inmediato del club y también el del Villarreal.

Las pistas son muy evidentes y las piezas encajan

Los indicios son cada vez más evidentes. La etapa de Iñigo Pérez en Vallecas está tocando a su fin. El técnico acaba contrato en junio y su continuidad es muy poco probable. De hecho, se da prácticamente por hecho que ya tiene un acuerdo verbal con el Villarreal para convertirse en su próximo entrenador a partir de la temporada 26/27.

El movimiento encaja con la marcha de Marcelino García Toral, una decisión que ha obligado a tomar decisiones rápidas en La Cerámica, donde el perfil de Pérez gusta mucho por su propuesta, su personalidad y el crecimiento que ha mostrado al frente del Rayo. Es una apuesta de continuidad en cuanto a estilo, pero con cierto aire fresco.

Y mientras todo eso se va perfilando, en Vallecas ya empiezan a moverse. La dirección deportiva del Rayo Vallecano asume que debe cerrar cuanto antes a un relevo para el banquillo y el elegido es Jagoba Arrasate.

Jagoba llega libre y conoce bien a su predecesor

El técnico vasco es el gran favorito para ocupar el puesto que dejaría libre Iñigo Pérez. No es una opción tomada a la ligera. Arrasate conoce bien el trabajo de su predecesor en cierto modo. Jagoba fue entrenador del propio Iñigo Pérez en su etapa como jugador. Ambos coincidieron en Osasuna entre 2018 y 2022, cuando Arrasate fue entrenador del primer equipo e Iñigo era uno de sus centrocampistas titulares. Fueron años importantes para el club navarro, con el ascenso a Primera División y la consolidación posterior en la categoría.

Para el presidente Martín Presa, Arrasate es un perfil que encaja por experiencia, carácter y forma de entender el fútbol. Además, llega libre en el mercado tras su salida del Mallorca, lo que facilita mucho la negociación.

Según adelantó el especialista Matteo Moretto, el acuerdo está muy cerca, aunque todavía no apalabrado, lo cual aleja inevitablemente a Iñigo Pérez de Vallecas para acercarlo a La Cerámica en un acuerdo ya pactado de forma verbal por dos temporadas.

El efecto dominó está bastante definido. A día de hoy todavía no hay nada oficial, pero las señales son cada vez más evidentes. Empiezan a alinearse demasiados factores -contratos que terminan, acuerdos verbales, nombres que se repiten...-, por lo que la confirmación oficial solo suele ser cuestión de tiempo.