Cañizares, exguardameta del Real Madrid y comentarista, sobre Rodrygo y Vinicius: "Si se van de mala forma, te generan una crisis"

El excancerbero pone en valor la actitud ante los cambios por parte de las estrellas del Real Madrid, ya que eso puede marcar el devenir de un partido

Desde que colgara los guantes, Santiago Cañizares ha demostrado ser un comentaristas incisivo ante los micrófonos. No hay polémica que se le resista al exguardameta del Real Madrid, Valencia y Selección española, entre otros, siendo el partido entre el Real Madrid y el Betis el último al que se ha referido, haciendo especial hincapié en los cambios de Rodrygo y Vinicius.

"No da igual cómo se lo tomen", asegura Cañizares, en relación a la importancia de la actitud de los futbolistas a la hora de ser sustituidos. "Sí que pasa cuando las estrellas van al banquillo. Está en las mano de Rodrygo y Vinicius que pasen cosas. Si se retiran como se han retirado, el equipo lo va a agradecer. Si ellos se van de mala forma, te generan una crisis", asegura Santi Cañizares.

Gonzalo sigue el camino de Vinicius y Rodrygo para ganar su estatus en el Real Madrid

También se refirió Cañizares a la actuación del canterano Gonzalo y su 'hat trick' frente al Betis. Un futbolista del que dijo que "sigue el camino de Vinicius y Rodrygo para alcanzar el estatus que tienen". Y es que Xabi Alonso tuvo que perder los papeles con Vinicius ante el Betis.

"Humildad, trabajo y saber que en el Real Madrid la posición de delantero es carísima. Gonzalo hace el trabajo que hicieron ellos, que ya han abandonado. ¿No os recuerda la actitud de Gonzalo a Vinicius y Rodrigo cuando sal��an momentos y cambiaban el partido? Gonzalo se ha hecho con el testigo", apostilló Cañizares.

Gonzalo pone en valor la cantera del Real Madrid

La brillante actuación de Gonzalo ante el Betis, haciendo tres de los goles de la goleada blanca ante el conjunto verdiblanco dirigido por Manuel Pellegrini, sirvió también como Coartada para que Santi Cañizares pusiera en valor a la cantera del Real Madrid, una 'Fábrica' que sigue generando talento, aunque generalmente a éste le cueste dar el salto al primer equipo blanco.

"Sobre los canteranos, no hace falta tardes como hoy para saber que la 'Fábrica' siempre fabrica jugadores para todo el mundo y, ¿por qué no?, también para el Real Madrid, aunque algunos no sean las mejores estrellas del equipo", explicó Santi Cañizares en relación a una cantera del Real Madrid que en ciertas ocasiones es demasiado infravalorada, no contando habitualmente con las oportunidades que se merece en el propio club. Y es que son muchos los canteranos del Real Madrid que se han visto obligados a encontrar el éxito futbolístico lejos del Santiago Bernabéu.