Fede Valverde se reúne con Arbeloa para zanjar un debate en el Real Madrid

El uruguayo sigue en racha, hasta con su selección. Y tras marcar con Uruguay en Wembley ha confesado que ha mantenido una charla con el técnico salmantino para dejarle claro las dos posiciones dónde cree que puede jugar

Fede Valverde se ha vuelto en el hombre de confianza de Álvaro Arbeloa. Y es que gran parte del dulce momento que vive el Real Madrid ahora es gracias al jugador uruguayo. Sus seis goles en los últimos cinco encuentros lo atestiguan. Y sobre todo, el 'hat-trick' que le hizo al Manchester City y que puso en bandeja el billete para cuartos de final de la Champions League.

Y ni siquiera el parón de selecciones ha frenado su racha, porque un penalti ejecutado por él sirvió a Uruguay para que empatara ante Inglaterra en Wembley en el minuto 94. Todos sus compañeros le buscaron para que lo lanzara, no le temblaron las piernas, lo ajustó fuerte a un palo y lo celebró con rabia para silenciar la 'Catedral' del fútbol inglés. Marcelo Bielsa también lo festejó con furia en la banda.

Y al finalizar el encuentro, el charrúa saboreaba esta etapa tan bonita que está atravesando: "Estoy contento y disfrutando mucho de como van las cosas. El ambiente en la selección es muy especial y disfruto mucho. Muchos compañeros vinieron a buscarme para que tirara el penalti. Yo siempre intento que los tiren los delanteros para que tengan confianza, pero todos me dijeron que lo tirase yo".

Asimismo, el jugador hizo referencia a cómo le están saliendo las cosas en el Real Madrid y confesó haberse reunido con Álvaro Arbeloa para ver dónde puede rendir mejor en el campo: "Lo hablé estos días con el entrenador. Lo importante es que él tiene confianza en mí. Puedo jugar por el medio o por fuera. Hemos hablado mucho de ese tema. Donde él me ponga yo intentará dar lo mejor de mí".

En tierras británicas se ha reencontrado con su compañero Jude Bellingham, quien no disputó ningún minuto: "Es un jugador con el que me llevo genial. Lo respeto mucho como futbolista y como persona. Es una lástima que no pudiera jugar".

El Comité de Apelación le da la espalda al Real Madrid

Por otro lado, el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó el recurso del Real Madrid y mantuvo el partido de sanción impuesto al centrocampista uruguayo Fede Valverde, por la tarjeta roja directa que vio en el derbi de la última jornada de Liga por una entrada sobre el atlético Alex Baena.

El club blanco solicitó la revocación de la sanción y alegó que el acta arbitral incurre en error material manifiesto, al afirmar que la acción de Valverde se produjo "sin estar a distancia de ser jugado", y también "falta de coherencia y contradicción" en la resolución del Comité de Disciplina que impuso el castigo y que señaló que "la acción se produjo con ocasión del juego", al contrario que el acta arbitral.

Para Apelación, "se trata de una acción de ejecución muy rápida en la que el jugador llega tarde a la disputa, produciéndose el contacto en una zona distinta a aquella en la que se encontraba el balón en ese instante" y que "por tanto, no puede apreciarse la existencia de un error material manifiesto en el acta arbitral".

En su opinión, con una interpretación estrictamente literal del contenido del acta, y siguiendo el criterio del TAD (...) , la conducta de Valverde encajaría más en el apartado segundo del artículo 130, "al tratarse de una acción realizada sin posibilidad de disputar el balón, lo que conllevaría una consecuencia sancionadora más gravosa" (de uno a tres partidos).

"Sin embargo, el análisis de la prueba videográfica permite matizar dicha conclusión. Aunque la acción se produce con uso de fuerza excesiva y el balón no se encuentra a distancia inmediata de ser jugado en el momento del impacto, lo cierto es que la misma tiene lugar en el contexto de una jugada en curso, como consecuencia directa de un lance del juego", añade.

El comité insiste en que no puede apreciarse la existencia de un error material manifiesto en el acta arbitral, porque el balón no estaba a distancia de ser jugado en el momento concreto del golpeo, pero concluye que esa circunstancia "no impide que, atendiendo al conjunto de la acción y a su desarrollo, deba entenderse que la conducta se produce con ocasión del juego y como consecuencia directa de un lance del mismo".

Por ello "procede confirmar que la acción descrita se incardina adecuadamente en el tipo infractor previsto en el citado artículo 130.1, sin que resulte procedente su encaje en otro precepto distinto" y desestima el recurso del Real Madrid.

Fede Valverde fue expulsado en el minuto 77 del encuentro jugado en el Santiago Berbabéu (3-2) el pasado día 22 por la entrada sobre Alex Baena en el centro del campo, según el acta del colegiado José Luis Munuera Montero por "dar una patada a un adversario, sin estar (el balón) a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva".