Florentino Pérez: "Aquí nadie se rinde y vamos a seguir luchando año tras año"

El presidiente del Real Madrid tomó la palabra en un acto de entrega de insignias a los socios que han cumplido 50 y 60 años en el club, dónde aprovechó para hacer balance y repaso de los últimos éxitos cosechados, como la Copa de Europa alcanzada en Wembley en 2024

Florentino Pérez ha presidido en el día de hoy el acto de entrega de insignias a los socios del Real Madrid que han alcanzado los 50 y 60 años en el club. Emilio Butragueño presentó el acto y, tras ello, el presidente de la entidad merengue tomó la palabra con un extenso discurso dónde ha hecho repaso de los éxitos que ha conseguido la misma a lo largo de los últimos años.

El presidente del Real Madrid hizo balance los títulos cosechadas en las secciones de fútbol y baloncesto, así como el proyecto de Valdebebas, la reforma del Bernabéu o lo que ha supuesto la únidad dentro del club tras los éxtisos conseguidos, como la última UEFA Champions League lograda, en Wembley.

Florentino Pérez, sobre la unidad en el Real Madrid

En este sentido, Florentino Pérez explicó que "juntos hemos sido testigos de buena parte de la historia de nuestro club. Pero todo lo que hemos conseguido ha sido porque hemos formado una gran familia. El Real Madrid es el mejor club del mundo, el más laureado y también el más querido y admirado, por nuestros valores y por la unidad que hemos sabido forjar en los buenos momentos y también en las circunstancias más difíciles".

De esta manera, Florentino Pérez apuntó que "la unidad del madridismo es nuestra gran fortaleza. Hoy la gran familia del Real Madrid la componen también 700 millones de personas que están unidas a través de nuestras redes sociales. 700 millones de personas que sienten el madridismo como algo que es universal, que traspasa todas las fronteras.

Florentino Pérez recuerda las Copas de Europa alcanzadas

Además, Florentino Pérez quiso recordar el impacto del último documental producido, sobre la conquista de la Champions League en Wembley: "Lo hemos vuelto a ver en el reciente documental que ha estrenado el club: En el Corazón de la Decimoquinta. Madridistas de todos los rincones del mundo emocionados por haber conseguido la última Copa de Europa, en Wembley. La sexta Copa de Europa que hemos ganado en los últimos 10 años".

Sobre ello, Florentino Pérez alaba la longevidad de los socios en el Real Madrid: "50 y hasta 60 años como socios del Real Madrid es algo extraordinario, pero sigue siendo también una gran responsabilidad: la de seguir transmitiendo a las nuevas generaciones lo que representa formar parte de este club, el club de las 26 Copas de Europa: 15 Copas de Europa de fútbol y 11 Copas de Europa de baloncesto".

Florentino Pérez agradece la "cariño" de los socios del Real Madrid

Florentino Pérez mandó un mensaje a los 730 socios que fueron homenajeados en la Ciudad Real Madrid: "Vosotros sois un impulso para que este escudo siga siendo el más querido y admirado del mundo. Con vuestro cariño y vuestra lealtad nos animáis a seguir trabajando para que se cumplan los sueños de todos los madridistas. Trabajamos para que el Real Madrid siga conquistando el corazón de la gente y para seguir alimentando este sentimiento ”.

"Vosotros, que habéis dedicado vuestra vida al Real Madrid, sabéis bien que aquí nadie se rinde y que vamos a seguir luchando, año tras año, hasta el último momento para intentar seguir sumando títulos al mayor palmarés de la historia del deporte, que es el que tiene el Real Madrid"

Por último, Florentino Pérez concluyó con estas palabras: "Vosotros sois la fuerza de este club. Felicidades y gracias por contribuir a la unidad y a la estabilidad institucional del y por todo lo que le habéis dado al club durante toda una vida. Y también os agradezco personalmente el cariño que recibo cada día de todos vosotros. Es un honor contar con vuestro apoyo para seguir presidiendo el mejor club de la historia".