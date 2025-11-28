Manolo Lama atiza a Fede Valverde: "Empieza a ser llamativo, está en un mal momento de forma"

El narrador destacó la complicada situación por la que está pasando el centrocampista del Real Madrid, que a su vez es consciente de ello y así lo reflejó en un comunicado en sus redes sociales tras las críticas recibidas en los últimos días

El Real Madrid se llevó los tres puntos de su enfrentamiento contra el Olympiacos de la UEFA Champions League. Sin embargo, la fragilidad defensiva que mostró el equipo de Xabi Alonso, sobre todo al recibir tres goles, ha sido objetivo de crítica. En particular, jugadores como Fede Valverde se encuentran en la diana de muchos análisis debido a su estado de forma. En este sentido, Manolo Lama ha sido muy claro criticando el momento actual del centrocampista uruguayo, que sigue siendo importante para el técnico tolosarra pese a su rendimiento.

Manolo Lama destaca el "mal momento de forma" de Fede Valverde

En este sentido, Manolo Lama, el narrador de El Partidazo de Cope, analizó el partido que firmó el Real Madrid contra Olympiacos: "El Real Madrid no gobernaba el partido, aunque luego me he dado cuenta de que en el fondo no quería hacerlo, porque se han dado cuenta de que como más daño podían hacer era dejando que vinieran el Olympiacos y luego matándole a la contra". De esta manera, el periodista apuntó que "hay muchos jugadores que no están bien. Lo de Fede Valverde empieza a ser llamativo. Era un futbolista de ida y vuelta, de llegada de disparo, de robar, de recuperar... Está en un mal momento de forma, aunque es mejor que lo tenga ahora que en marzo". Cabe recordar, que el centrocampista uruguayo sigue siendo clave e indiscutible para Xabi Alonso, tal y como lo reflejan sus minutos a lo largo de esta temporada.

De hecho, el jugador de 27 años ha participado en todos los encuentros con el conjunto blanco esta campaña excepto en el duelo de la UEFA Champions League ante el Kairat Almaty, donde el técnico tolosarra tomó la decisión de dejarle en el banquillo. No obstante, Fede Valverde reaccionó el pasado jueves tras la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos. El centrocampista publicó un mensaje de redes sociales donde destaca que "en lo personal estoy trabajando para volver a mi mejor nivel. El míster siempre ha estado a mi lado, apoyando y haciendo todo lo posible para que siga creciendo y ayudando al equipo. No siempre es fácil, pero el cuerpo técnico y los jugadores estamos más unidos que nunca". Por ello, queda estar pendiente de cómo Xabi Alonso consigue recuperar el mejor nivel del uruguayo, consciente de que es una de las piezas claves del conjunto blanco.

Xabi Alonso tiene polivalencia asegurada en el Real Madrid

Además de ser uno de los capitanes del Real Madrid, Fede Valverde ha sido una solución de urgencia a lo largo de la temporada para el lateral derecho. Las lesiones de Carvajal y Alexander-Arnold han obligado a Xabi Alonso a recurrir al centrocampista uruguayo, pese a disponer de otros defensas en la plantilla que podrían jugar en esa posición como Asencio y Militao. Sin embargo, la vuelta del exjugador del Liverpool ha hecho que el uruguayo esté de regreso a su lugar original, situándose ligeramente en la banda derecha.